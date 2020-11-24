Детектор лжи-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

24 ноября 2020 19:52 Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
пресс-служба

30 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 14 выпуск шоу Детектор лжи-10.

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Смотрите в 14 выпуске проекта Детектор лжи-10: Героем сегодняшнего выпуска станет Виталий Вихоть. Он хочет признаться своей любимой - Марине - с которой практически пять лет в отношениях, в том, что больше ей не изменяет. Мужчина готов к созданию семьи и принимает ребёнка Марины. Сможет ли женщина поверить Виталию и начать отношения с новой страницы?

14 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите 30.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Детектор лжи-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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