Детектор лжи-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
24 ноября 2020 19:52
Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
пресс-служба
30 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 14 выпуск шоу Детектор лжи-10.
Смотрите в 14 выпуске проекта Детектор лжи-10
: Героем сегодняшнего выпуска станет Виталий Вихоть. Он хочет признаться своей любимой - Марине - с которой практически пять лет в отношениях, в том, что больше ей не изменяет. Мужчина готов к созданию семьи и принимает ребёнка Марины. Сможет ли женщина поверить Виталию и начать отношения с новой страницы?
14 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите 30.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Детектор лжи-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.