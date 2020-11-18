Детектор лжи-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

23 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 13 выпуск шоу Детектор лжи-10.

Смотрите в 13 выпуске проекта Детектор лжи-10: Героиней программы станет 27-летняя Дарья Голик из Киева. Женщина воспитывает двоих детей, сейчас находится в декретном отпуске. Последние несколько месяцев жизни Дарьи превратилась в ад. Тетя обвиняет ее в том, что она свела в могилу родного деда. И все – ради квартиры! Из-за этих ужасных подозрений Дарья потеряла не только доверие семьи, но и любимого – мужчина не выдержал постоянных скандалов и переехал. С помощью честных ответов на «Детекторе лжи» молодая мама хочет опровергнуть все обвинения и наконец вернуть себе спокойствие.

13 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите 23.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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