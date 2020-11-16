Детектор лжи-10: удастся ли герою доказать супруге, что у нее нет причин для ревности?

16 ноября 2020 16:30 Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: удастся ли герою доказать супруге, что у нее нет причин для ревности?
Детектор лжи-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
пресс-служба

Сегодня, 16 ноября, в 19:00 на СТБ выйдет очередной премьерный выпуск 10 сезона психологического проекта «Детектор лжи» с Дмитрием Карпачевым.

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Героем программы "Детектор лжи-10" станет 29-летний Денис Назаренко из Конотопа, который пришел доказать супруге, что у нее нет причин для ревности.

Что делать мужчине, жена которого сидит дома с детьми и рисует в своей голове страшные сцены постоянных измен? В поисках ответов в студию придет Денис Назаренко. Он работает проводником в служебном вагоне на железной дороге. Денис утверждает, что боится возвращаться домой. Ведь мужчину достает постоянная ревность и претензии со стороны жены.

Детектор лжи-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020) / пресс-служба

Моя работа связана с разъездами, и супруга постоянно ревнует. Хочу с помощью проекта доказать ей, что причин для беспокойства нет. А если какой-то грех и был, хочется начать все с чистого листа, – объясняет герой.

Денис надеется на покой и хочет закрыть все спорные вопросы с любимой, начав семейную жизнь с чистого листа. Но какие скелеты в шкафу на самом деле скрывает герой?

Смотрите новый выпуск проекта «Детектор лжи» сегодня, 16 ноября в 19:00, на СТБ!

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