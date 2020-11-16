Марина Кухар – о карьере телеведущей и памятном прямом эфире: День самой страшной террористической атаки

Марина Кухар рассказала, как начиналась ее карьера телеведущей и первом опыте живого эфира.

В день работников радио, телевидения и связи, который ежегодно в Украине отмечают 16 ноября, телеведущая утренних выпусков новостей "Сегодня" на канале "Украина" Марина Кухар поделилась воспоминаниями о том, как начинался ее творческий путь на телевидении и о своем первом прямом эфире в день самой страшной террористической атаки.

С высшим образованием журналиста и предыдущим опытом работы в печатных изданиях, Марина Кухар решила предложить свою кандидатуру на место репортера на телевидении.

На одном из общенациональных телеканалов искали журналиста на экономические темы. Я пришла на собеседование и осталась. Проработав несколько лет репортером, мне предложили вести новости. Я долго размышляла, ведь работа журналиста мне очень нравилась. Вместе с тем, я постоянно была в командировках, а мой сын тогда был еще совсем маленьким. В конце концов, это и стало аргументом в пользу более устойчивой работы. Хоть и не без сожалений, – рассказывает телеведущая.

Телеведущая Марина Кухар / instagram.com/maryna.kukhar

После этого началась работа в кадре и многочисленные выпуски новостей, из которых зрители узнают от Марины Кухар о главных событиях в стране и в мире. Однако самый первый опыт живого эфира является одним из самых памятных и сложных в карьере телеведущей.

Первый прямой эфир у меня пришелся на день самой масштабной террористической атаки в истории, когда 11 сентября 2001 года самолеты протаранили башни-близнецы в Нью-Йорке. Вместо 15-ти минут выпуска, мы выдавали многочасовой марафон. И да, это был бодрый дебют, когда всё по-живому, с колес, без времени на подготовку, как, собственно, и на переживания. Помню, что было много адреналина – того хорошего, драйвового, когда ты максимально выкладываешься каждую секунду эфирного времени. А после, понятное дело, страшная усталость. Такие эмоциональные эфиры тяжело даются даже с опытом, а с первого раза тем более. Но мой главный зритель – моя бабушка – тогда сказала, что я "хорошо выступила", а значит, справилась, – поделилась воспоминаниями Марина Кухар.

Напомним,