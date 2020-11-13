Кайли Миноуг рассказала, как борьба с раком изменила ее жизнь
Несколько лет назад Кайли Миноуг пришлось ступить на тропу войны с онкологическим заболеванием.
В интервью изданию «People» певица призналась, что узнала о своем диагнозе, сидя в ресторане со своими братом и бойфрендом. Для всех троих эта новость стала шоком.
Во время лечения Кайли пришлось перенести лампэктомия и химиотерапию. Спустя год усиленного лечения австралийской певице удалось преодолеть заболевание.
На этом этапе я действительно чувствую, что жизнь просто состоит из моментов и там больше моментов, которые могут быть хорошими, – говорит 52-летняя звезда. – И я стараюсь признать, что это тоже был хороший момент.
Напомним,