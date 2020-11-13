Кайли Миноуг рассказала, как борьба с раком изменила ее жизнь

Несколько лет назад Кайли Миноуг пришлось ступить на тропу войны с онкологическим заболеванием.

В 2005 году певице диагностировали рак молочной железы. Об этом Кайли Миноуг предпочитала не делиться со СМИ, однако сейчас готова рассказать подробности.

В интервью изданию «People» певица призналась, что узнала о своем диагнозе, сидя в ресторане со своими братом и бойфрендом. Для всех троих эта новость стала шоком.

Во время лечения Кайли пришлось перенести лампэктомия и химиотерапию. Спустя год усиленного лечения австралийской певице удалось преодолеть заболевание.

Певица Кайли Миноуг / instagram.com/kylieminogue

Миноуг также призналась, что мучительная борьба с онкологическим заболеванием кардинально изменила ее мировоззрение. Тогда певица осознала: никто не понимает, через что проходит другой человек в данную минуту.

На этом этапе я действительно чувствую, что жизнь просто состоит из моментов и там больше моментов, которые могут быть хорошими, – говорит 52-летняя звезда. – И я стараюсь признать, что это тоже был хороший момент.

Напомним,