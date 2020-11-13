Умер молодой украинский певец: артисту было всего 28 лет
Вечером, 12 ноября, в Сети появилась печальная новость о смерти молодого украинского артиста - умер Филипп Левшин.
Однако спустя 4 года болезнь вернулась. И на этот раз она оказалась коварней. За последние несколько недель Левшину было проведено ряд тяжелых операций и у парня не выдержало сердце. У Филиппа осталась одна мама.
Не стало нашего друга Филиппа Левшина – остановилось сердце. Он был талантливым автором, певцом, шоуменом, многие его знали по телевизионным проектам. Думаю у многих с ним только хорошие ассоциации. Несколько лет назад мы ему уже помогли, вытащили его из того света, но в этот раз коварный панкреатит все же победил, у Филиппа осталась только Мама, - написал Андрей Царенок.
Отметим, что в 2011 году Филипп принял участие в талант-шоу "Х-Фактор". Он запомнился телезрителям, как один из самых скандальных участников за все сезоны проекта. Парень матом послал судей шоу и даже звукорежиссера, лишь одному Сергею Соседову сказал: "You’re cool".
Напомним,