Умер молодой украинский певец: артисту было всего 28 лет

13 ноября 2020 11:02 Юлия Крутиева
Умер молодой украинский певец: артисту было всего 28 лет
Умер Филипп Левшин
социальная сеть Facebook

Вечером, 12 ноября, в Сети появилась печальная новость о смерти молодого украинского артиста - умер Филипп Левшин.

Читайте такжеЭкс-солистка "Тату" Юлия Волкова заразилась коронавирусом: директор звезды рассказал правду
Филипп Левшин скончался в возрасте 28 лет. В 2016 году артисту поставили смертельный диагноз – панкреонекроз поджелудочной железы с отказом жизненно важных органов. Полгода Филипп пребывал в больнице, перенес более 20 операций и смог победить страшный недуг.

Однако спустя 4 года болезнь вернулась. И на этот раз она оказалась коварней. За последние несколько недель Левшину было проведено ряд тяжелых операций и у парня не выдержало сердце. У Филиппа осталась одна мама.

Филипп Левшин / социальная сеть Facebook

Не стало нашего друга Филиппа Левшина – остановилось сердце. Он был талантливым автором, певцом, шоуменом, многие его знали по телевизионным проектам. Думаю у многих с ним только хорошие ассоциации. Несколько лет назад мы ему уже помогли, вытащили его из того света, но в этот раз коварный панкреатит все же победил, у Филиппа осталась только Мама, - написал Андрей Царенок.

Отметим, что в 2011 году Филипп принял участие в талант-шоу "Х-Фактор". Он запомнился телезрителям, как один из самых скандальных участников за все сезоны проекта. Парень матом послал судей шоу и даже звукорежиссера, лишь одному Сергею Соседову сказал: "You’re cool".

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети смерть Филипп Левшин новости смерти звезд

Материалы по теме

Победительница шоу "Холостяк-10" заразилась коронавирусом
Новости

Победительница шоу "Холостяк-10" заразилась коронавирусом
Хайди Клум очаровала пышным бюстом в винтажном платье с глубоким декольте
Новости

Хайди Клум очаровала пышным бюстом в винтажном платье с глубоким декольте
В Украине изменили правила дорожного движения: какие появились нововведения
АвтоЛеди

В Украине изменили правила дорожного движения: какие появились нововведения
Окрашивание волос зимой 2020: трендовые цвета и оттенки
Тренды

Окрашивание волос зимой 2020: трендовые цвета и оттенки

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020
Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Популярное видео

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK