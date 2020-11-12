Хайди Клум очаровала пышным бюстом в винтажном платье с глубоким декольте
Модель Хайди Клум снова оказалась в центре внимания.
При этом выглядеть стильно Клум удается не только на красных дорожках светских мероприятий, но и в повседневной жизни.
Несколько дней назад актриса отправилась на встречу со своим другом, дизайнером Тьери Мюглером. А в качестве наряда для деловой встречи модель выбрала платье от Тьери.
Тьери Мюглер, ты одна из причин, по которой я влюбилась в моду, - пишет в комментариях под фото немецкая супермодель. - Я в абсолютном восторге от вас и вашего невероятного таланта. Вы, на сегодняшний день, один из моих самых любимых творцов в мире.