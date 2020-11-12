Хайди Клум очаровала пышным бюстом в винтажном платье с глубоким декольте

12 ноября 2020 16:10 Юлия Крутиева
Хайди Клум очаровала пышным бюстом в винтажном платье с глубоким декольте
Модель Хайди Клум
instagram.com/heidiklum

Модель Хайди Клум снова оказалась в центре внимания.

Читайте такжеХто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 11 выпуска
Немецкая супермодель славится своим утонченным вкусом. Каждый наряд Хайди Клум шикарно подчеркивает ее фигуру. В свои 47 лет она выглядит превосходно!

При этом выглядеть стильно Клум удается не только на красных дорожках светских мероприятий, но и в повседневной жизни.

Несколько дней назад актриса отправилась на встречу со своим другом, дизайнером Тьери Мюглером. А в качестве наряда для деловой встречи модель выбрала платье от Тьери.

Модель Хайди Клум / instagram.com/heidiklum
Снимками со встречи Хайди опубликовала в своем Инстаграм. В кадре она позирует в роскошном винтажном платье с глубоким разрезом. Образ звезды дополнили босоножки на шпильке. 

Тьери Мюглер, ты одна из причин, по которой я влюбилась в моду, - пишет в комментариях под фото немецкая супермодель. - Я в абсолютном восторге от вас и вашего невероятного таланта. Вы, на сегодняшний день, один из моих самых любимых творцов в мире.

Читайте такжеЭкс-солистка "Тату" Юлия Волкова заразилась коронавирусом: директор звезды рассказал правду
Благодаря подобному наряду фолловеры Клум смогли по достоинству оценить стройные и длинные ноги, а также пышный бюст своей любимицы.

Хайди Клум и Тьери Мюглер / instagram.com/heidiklum
Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Хайди Клум стиль звезд социальные сети новости образы звезд

Материалы по теме

Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 11 выпуска
Новости

Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 11 выпускаЭксклюзив
Дмитрий Шепелев поделился редким романтическим фото с невестой
Новости

Дмитрий Шепелев поделился редким романтическим фото с невестой
Отважные-2: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 12.11.2020)
Сериалы

Отважные-2: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 12.11.2020)
Как похудеть с помощью арахиса, и почему эти бобовые считаются женским продуктом
ЗОЖ

Как похудеть с помощью арахиса, и почему эти бобовые считаются женским продуктом

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020
Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Популярное видео

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK