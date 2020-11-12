Хайди Клум очаровала пышным бюстом в винтажном платье с глубоким декольте

Модель Хайди Клум снова оказалась в центре внимания.

Немецкая супермодель славится своим утонченным вкусом. Каждый наряд Хайди Клум шикарно подчеркивает ее фигуру. В свои 47 лет она выглядит превосходно!

При этом выглядеть стильно Клум удается не только на красных дорожках светских мероприятий, но и в повседневной жизни.

Несколько дней назад актриса отправилась на встречу со своим другом, дизайнером Тьери Мюглером. А в качестве наряда для деловой встречи модель выбрала платье от Тьери.

Модель Хайди Клум / instagram.com/heidiklum

Снимками со встречи Хайди опубликовала в своем Инстаграм. В кадре она позирует в роскошном винтажном платье с глубоким разрезом. Образ звезды дополнили босоножки на шпильке.

Тьери Мюглер, ты одна из причин, по которой я влюбилась в моду, - пишет в комментариях под фото немецкая супермодель. - Я в абсолютном восторге от вас и вашего невероятного таланта. Вы, на сегодняшний день, один из моих самых любимых творцов в мире.

Благодаря подобному наряду фолловеры Клум смогли по достоинству оценить стройные и длинные ноги, а также пышный бюст своей любимицы.

Хайди Клум и Тьери Мюглер / instagram.com/heidiklum

Напомним,