Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 11 выпуска
В 11 выпуске шоу «Хто зверху?» 10 сезон от 05.11.2020 Сергей Бабкин надел балетную пачку и встал на пуанты, а Оля Полякова показала свои футбольные таланты.
Противостояла им команда Леси Никитюк – певица Оля Полякова, fashion-фотограф и эксперт «Супер Топ-модели по-украински» Соня Плакидюк, а также юмористка Анастасия Ткаченко. Чья команда оказалась сильнее?
Вечер на игровом шоу начался с открытий: парни открыли Америку (собрав это слово в конкурсе «Руки-ноги»).
А Оля Полякова - талант в чтении по губам. И это, может быть, помогло бы девушкам выиграть, если бы певица не подсказывала другим участницам своей команды.
У меня сложилось впечатление, что в этот конкурс пришла поиграть одна Оля Полякова. Четыре подсказки я никак не мог пропустить! Так что в этом раунде заслужено победили мужчины, - отметил верховный судья шоу Александр Педан.
Евгений Клопотенко настолько увлекся своими балетными па, что даже показал зрителям небольшую импровизацию.
Девушкам досталась тоже непростая задача – набивать мяч плечом и спиной.
А в финале Лесю Никитюк и Сергея Притулу прикуют к кроватям.
Чья команда смогла быстрее найти ключ от наручников и спасти своего капитана, узнаете в 11 выпуске игрового шоу по ссылке.
Десятый, юбилейный сезон «Хто зверху?» смотрите каждый четверг в 19:00 на Новом канале!
Напомним,