Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 11 выпуска

Эксклюзив 12 ноября 2020 13:35 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 11 выпуска
Хто зверху-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2020)
пресс-служба Нового канала

В 11 выпуске шоу «Хто зверху?» 10 сезон от 05.11.2020 Сергей Бабкин надел балетную пачку и встал на пуанты, а Оля Полякова показала свои футбольные таланты.

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В свежем выпуске игрового шоу Нового канала «Хто зверху?» в борьбу полов вступили музыкант Сергей Бабкин, кулинар Евгений Клопотенко и ведущий Дмитрий Танкович во главе с бессменным лидером мужской команды Сергеем Притулой. 

Противостояла им команда Леси Никитюк – певица Оля Полякова, fashion-фотограф и эксперт «Супер Топ-модели по-украински» Соня Плакидюк, а также юмористка Анастасия Ткаченко. Чья команда оказалась сильнее?

Вечер на игровом шоу начался с открытий: парни открыли Америку (собрав это слово в конкурсе «Руки-ноги»).

А Оля Полякова - талант в чтении по губам. И это, может быть, помогло бы девушкам выиграть, если бы певица не подсказывала другим участницам своей команды.

У меня сложилось впечатление, что в этот конкурс пришла поиграть одна Оля Полякова. Четыре подсказки я никак не мог пропустить! Так что в этом раунде заслужено победили мужчины, - отметил верховный судья шоу Александр Педан.

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Одеть мужчин в розовую балетную пачку и поставить их на пуанты? Все под силу создателям «Хто зверху?»

Евгений Клопотенко настолько увлекся своими балетными па, что даже показал зрителям небольшую импровизацию.

Девушкам досталась тоже непростая задача – набивать мяч плечом и спиной.

А в финале Лесю Никитюк и Сергея Притулу прикуют к кроватям.

Чья команда смогла быстрее найти ключ от наручников и спасти своего капитана, узнаете в 11 выпуске игрового шоу по ссылке.

Десятый, юбилейный сезон «Хто зверху?» смотрите каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

Напомним, 

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