Антон Лирник рассказал о смерти 8-летней дочери: Становлюсь сумасшедшим

Долгое время Антон Лирник не рассказывал подробностей трагедии в своей семье.

Прошло 15 лет, боль немного утихла, и шоумен Антон Лирник решил откровенно рассказать о смерти 8-летней дочери Марии и то, как потеря ребенка отразилась на его жизни. Об этом и многом другом он поговорил с певицей Валерией в проекте «Почему я?».

Антон рассказал, что его первенца поразил страшный недуг – рак мозга. Диагностировали его слишком поздно, и врачи признались родителям малышки, что шансов на спасение нет.

Это было откровенно, искренне, но это было страшно – такое услышать. И так и случилось, – вспоминает Антон.

После смерти дочери брак Лирника распался, хотя отношения пары стали натянутыми еще при жизни Марии. Похоронив девочку, шоумен уехал в Германию на три месяца, откуда никому не звонил и ни с кем не общался.

Брак распадался на части и смерть ребенка окончательно его разрушила... – делится Лирник. – Поэтому я все бросил и уехал. Я просто поехал в другую страну. И слава богу, что я оказался в месте, где практически никто вокруг не говорил на понятном мне языке. Я просто изолировался от людей. Я ни с кем не общался, никому не звонил и не переписывался. Благодаря работе я начал возвращаться в нормальное состояние организма. Просто заставлял себя что-то делать, как-то абстрагироваться и писать... Как раз, за эти три месяца, это был мой рецепт лечения, я писал фильм о герое, похожего на себя, который переживает такую же ситуацию – болезнь ребенка, рак, операцию и смерть.

Сейчас Антон Лирник воспитывает двух дочерей – 11-летнюю Софию от второго брака с бизнесвумен Лерой Бородиной, и 3-летнюю Марфу – от третьей супруги Марины Лирник. Шоумен признается, что после потери ребенка, он очень переживает за жизнь двух дочерей.

Я ловил это ощущение очень часто, что настолько боюсь за жизнь ребенка и здоровье, что становлюсь сумасшедшим.

Жена Антона Лирника, старшая Соня и младшая Марфа / instagram.com/lirnik

Антон Лирник с дочкой Марфой / instagram.com/lirnik

Напомним,