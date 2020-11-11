Известная украинская певица Alina Pash заразилась коронавирусом

11 ноября 2020 15:40 Юлия Крутиева
Известная украинская певица Alina Pash заразилась коронавирусом
Певица Alina Pash
instagram.com/alinapash

Все больше украинских звезд продолжают заражаться коронавирусом.

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Сегодня, следом за ведущей программы «Сніданок з 1+1» Людмилой Барбир, о своем диагнозе COVID-19 сообщила известная украинская певица.

Коронавирусная инфекция не обошла стороной участницу проекта «Х-фактор» Alina Pash. О своем заболевании артистка сообщила в Инстаграм-сториз.

Alina опубликовала фотографию на черном полотне, где написала о заражении COVID-19. Также она коротко описала свои симптомы: температура 38-39 и ломота в теле.

Певица Alina Pash / instagram.com/alinapash
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В своей публикации Pash обратилась к знакомым, с которыми она имела контакт, с просьбой внимательно следить за состоянием своего здоровья.

Бляха. Ну вот и я коронована. Люди, с которыми контактировала последнее время, - следите за здоровьем. Спасибо за заботу, за ваши сообщения, - пишет певица. - Я на связи с врачами, вроде верные лекарства все есть. Пью воды, много воды. Температура ночью 38-39, которая ломит тело.

Напомним,  

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