Ведущая 1+1 Людмила Барбир заразилась коронавирусом

Еще одна звезда программы «Сніданок з 1+1» заболела коронавирусом.

Список звезд канала 1+1, которые заболели коронавирусом, пополнился. В этот раз ступить в борьбу с этим заболеванием пришлось ведущей Людмиле Барбир

11 ноября Людмила не смогла выйти в эфир программы «Сніданок з 1+1». Ей на помощь пришла Неля Шовкопляс, которая несколько недель назад сама боролась с COVID-19.

О своем диагнозе Барбир сообщила на своей странице в Фейсбук. В публикации она описала свои симптомы, а также рассказала о своем нынешнем состоянии.

Ведущая Людмила Барбир / facebook.com/1plus1.Barbir

Людмила написала, что все началось с того, что у нее покраснело горло и начало болеть. Следом у ведущей появился насморк, слабость, головокружение, сонливость. Потеряла она также и ощущение запаха и вкуса.

Перебуваю на самоізоляції та постійно тримаю зв’язок з сімейним лікарем по телефону. В моєму випадку мені прописали пити багато лужної рідини, вітамін D і С, а також цинк. Кожні 30 хвилин вимірюю рівень кисню в організмі, - рассказывает ведущая. - Зараз мій чоловік та син ще чекають на результати своїх тестів. Друзі, на власному досвіді знаю, що COVID-19 не міф. Він реальний. На жаль, заразитися може кожен, статистика зростає, тож бережіть себе, своїх рідних і людей навколо! Будь ласка, дотримуйтесь вимог МОЗ та ВООЗ: тримайте соціальну дистанцію, носіть маски та мийте руки!

Напомним,