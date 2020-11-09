МАСКА: голову Павлина покроют 500 перьев настоящей птицы
Дизайнеры оригинального гипершоу «МАСКА», премьера которого состоится на канале Украина, Леся Патока и Назар Дидык продолжают работать над невероятными образами персонажей.
На поиск необходимых материалов для одной только головы Павлина понадобилось несколько месяцев, а над ее созданием работали четыре мастера в течение трех недель.
Изготовить реалистичную голову птицы – дело непростое, но очень интересное, – говорит художник по костюмам Назад Дидык.
Голова Павлина действительно выглядит как настоящая – она покрыта огромным количеством натуральных перьев. Основу создали скульпторы из специального материала, который принимает форму под воздействием температуры около 100 градусов по Цельсию. А клюв сделали из латекса и оттенили гипоаллергенными красками. На нем – каплевидной формы ноздри и подклювье. Конечно, все элементы костюмов мы создаем вручную. Это действительно очень тонкая и деликатная работа, которая требует особой внимательности, а главное – увлечения своим делом, – рассказывает художник по костюмам шоу-детектива «МАСКА» Назар Дидык.
Кстати, все костюмы для шоу «МАСКА» Назар сначала примеряет на себя. За более чем 15-летний опыт работы он создал сотни сценических образов, поэтому знает, как важно чувствовать себя в том или ином наряде комфортно.
Я никогда не создаю того, что сам не хотел бы примерить. Поэтому обязательно каждый костюм надеваю – мне же нужно проверить его удобство, – отмечает дизайнер.
Отметим, украинский проект «МАСКА» на канале «Украина» будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поразит своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива «МАСКА» станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Количество участников создатели шоу пока не раскрывают.
Напомним,