МАСКА: голову Павлина покроют 500 перьев настоящей птицы

9 ноября 2020 11:25 Юлия Крутиева
МАСКА: голову Павлина покроют 500 перьев настоящей птицы

Дизайнеры оригинального гипершоу «МАСКА», премьера которого состоится на канале Украина, Леся Патока и Назар Дидык продолжают работать над невероятными образами персонажей.

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Создатели проекта уверяют: ничего подобного по масштабам и количеству грандиозных костюмов в нашей стране еще не делали. Одним из героев шоу-детектива станет Павлин, создание костюма для которого стало для мастеров настоящим вызовом.

На поиск необходимых материалов для одной только головы Павлина понадобилось несколько месяцев, а над ее созданием работали четыре мастера в течение трех недель.

Изготовить реалистичную голову птицы – дело непростое, но очень интересное, – говорит художник по костюмам Назад Дидык.

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Мастер продумал все элементы до мельчайших деталей – голову Павлина покрывает несколько сотен натуральных перьев разной величины, а массивные глаза обрамлены голубыми перьями. Как положено фазановой птице, у нашего Павлина – характерный слегка изогнутый вниз клюв и красивый чуб с невероятными перьями.

Голова Павлина действительно выглядит как настоящая – она покрыта огромным количеством натуральных перьев. Основу создали скульпторы из специального материала, который принимает форму под воздействием температуры около 100 градусов по Цельсию. А клюв сделали из латекса и оттенили гипоаллергенными красками. На нем – каплевидной формы ноздри и подклювье. Конечно, все элементы костюмов мы создаем вручную. Это действительно очень тонкая и деликатная работа, которая требует особой внимательности, а главное – увлечения своим делом, – рассказывает художник по костюмам шоу-детектива «МАСКА» Назар Дидык.

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Многим будет интересно, как участник будет дышать в такой сложной конструкции. Но дизайнер продумал и этот момент – в клюв Павлина встроен специальный мини-вентилятор, который обеспечит циркуляцию воздуха внутри костюма.

Кстати, все костюмы для шоу «МАСКА» Назар сначала примеряет на себя. За более чем 15-летний опыт работы он создал сотни сценических образов, поэтому знает, как важно чувствовать себя в том или ином наряде комфортно.

Я никогда не создаю того, что сам не хотел бы примерить. Поэтому обязательно каждый костюм надеваю – мне же нужно проверить его удобство, – отмечает дизайнер.

Отметим, украинский проект «МАСКА» на канале «Украина» будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поразит своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива «МАСКА» станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Количество участников создатели шоу пока не раскрывают.

Напомним,

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