Танці з зірками-2020: Надежда Мейхер станцевала с дочками, впервые показав их публике
8 ноября в эфире проекта "Танці з зірками" был семейный вечер, в рамках которого участники приоткрывали занавес личной жизни.
Приготовила сюрприз для зрителей и Надежда Мейхер. Одну из конкурсных постановок экс-солистка группы «ВИА Гра» готовила вместе со своими дочерьми – 8-летней Анной и 5-летней Марией.
Для Надежды это был особенно трогательный номер. В этот вечер певица впервые показала, как выглядят ее наследницы. До этого она не показывала девочек.
Я не сторонница того, чтобы показывать своих детей. Но мои девочки сказали: «Мама, это мечта жизни – танцевать с тобой на «Танцах со звездами»», – рассказала певица. – И как бы мне не хотелось, делаю исключение только для «танцев».
Напомним,