Танці з зірками-2020: Надежда Мейхер станцевала с дочками, впервые показав их публике

9 ноября 2020 02:40 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: Надежда Мейхер станцевала с дочками, впервые показав их публике

8 ноября в эфире проекта "Танці з зірками" был семейный вечер, в рамках которого участники приоткрывали занавес личной жизни.

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Одно из самых неожиданных признаний сделал Сергей Мельник. Бизнесмен на всю Украину признался, что закрутил роман с украинской гимнасткой Анной Ризатдиновой.

Приготовила сюрприз для зрителей и Надежда Мейхер. Одну из конкурсных постановок экс-солистка группы «ВИА Гра» готовила вместе со своими дочерьми – 8-летней Анной и 5-летней Марией.

Для Надежды это был особенно трогательный номер. В этот вечер певица впервые показала, как выглядят ее наследницы. До этого она не показывала девочек.

Надежда Мейхер с дочками / кадр из программы
В разговоре с Юрием Горбуновым Мейхер призналась, что именно дочери убедили ее выйти вместе с ними на паркет. Это была их заветная мечта с первого прямого эфира проекта.

Я не сторонница того, чтобы показывать своих детей. Но мои девочки сказали: «Мама, это мечта жизни – танцевать с тобой на «Танцах со звездами»», – рассказала певица. – И как бы мне не хотелось, делаю исключение только для «танцев».

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Особенно своей радости не скрывала младшая Мария. Девочка продолжала плясать на паркете даже после выступления, чем невероятно умилила судей и зрителей в зале.

Надежда Мейхер с дочками / кадр из программы
Старания Надежды Мейхер вместе с дочками судьи оценили по достоинству. Семейное трио получило максимальный результат - 40 баллов.

Напомним, 

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