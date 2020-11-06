Alyosha стала жертвой домогательств в поезде: Это был такой ужас

Певица Alyosha рассказала, как едва не стала жертвой изнасилования в поезде.

Это была обычная поездка, вспоминает певица в интервью в программе "Зірковий шлях" на канале Украина. В тот день Alyosha возвращалась домой.

Я ехала в купе одна с каким-то мужчиной, – поделилась исполнительница. – Просыпаюсь от того, что по мне что-то ползает. Я открываю глаза и поначалу не понимаю: где я, кто я. И тут я понимаю, что это чьи-то руки! Я говорю попутчику по купе: «Что вы делаете?» А этот человек выпил и сам себе на уме. А я в шоке, мне 18 лет! Я понимаю: ночь, закрытое купе. А он сел на мое место и начал…Я понимала, что он пьян.

Певица Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

Певица стала звать на помощь, но все безрезультатно. Тогда она поняла, что должна сама себе помочь.

Я замоталась в простыню и просто отбивалась от пьяного пассажира. Постоянно с ним разговаривала, пыталась кричать, говорить, чтобы перестроить его на какие-то другие мысли, – объяснила звезда. – Пыталась его отвлечь, чтобы он не концентрировался на мне. Это был такой ужас.

Alyosha боролась с пассажиром до 4 часов утра, пока он не вышел в Днепре.

Когда он уже ушел, я села сама в купе и просто сидела. Не плакала, не кричала, не звала на помощь. У меня был шок, – призналась певица. – И я долгое время никому ничего не рассказывала.

Певица Alyosha с мужем Тарасом Тополей / instagram.com/alyoshasinger

Психолог Светлана Арефния посоветовала, как стоит себя вести, если вы вдруг оказались в похожей ситуации:

Нужно рассказывать об этом, кричать, звать на помощь. Не замалчивать. Но есть те, кто умалчивает. Они очень уязвимы и по натуре тихие. И именно для таких девушек подобная ситуация может быть травматичной. И если человек не проживет ее, то она может повлиять на сексуальную жизнь.

Напомним,