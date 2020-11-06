Оля Фреймут рассказала о конфликте с мужем: Мне скоро 44, а ты меня учишь...?

Телеведущая Оля Фреймут старается "не выносить сор из избы".

Однако иногда экс-участница проекта "Танці з зірками-2020" Оля Фреймут все же делится подробностями из своей личной жизни. Это случается, когда звезда хочет на своем примере показать определенную ситуацию в отношениях пары.

Так случилось и этот раз. На своей странице в Инстаграм Ольга опубликовала свой диалог с мужем Владимиром. У супругов случился конфликт. И Фреймут с помощью мудрости и женской хитрости ушла от ссоры с любимым мужчиной.

Оля Фреймут с мужем / instagram.com/freimutolia

Конфликтовать можно с добром. И со стилем. Не ради испорченного настроения, а ради результата. Вчера мне не совсем понравилась реакция мужа на мой рассказ.

«Володя, мог бы и возмутиться», – разгневалась я.

«Действительно, Оля? Мне скоро 44 года, а ты учишь меня, как реагировать, как себя вести...» , – ответил жене Владимир Локотко.

В тот момент Ольга почувствовала, что в атмосфере стало конфликтно.

«Сорок четыре... даже не верится. Кстати, ты уже придумал, как будем праздновать твой День рождения?» – сменила тему разговора Фреймут.

Муж Оли улыбнулся, и вечер вновь стал уютным.

Супруги Ольга Фреймут и Владимир Локотко / instagram.com/freimutolia

В комментариях под постом мнения подписчиков разделились: одни поблагодарили Ольга за совет по устранению конфликта, другие же отметили, что конфликты – это нормально, и вот такое сдерживание себя приводит к неврозам и психосоматическим расстройствам.

Напомним,