Оля Фреймут рассказала о конфликте с мужем: Мне скоро 44, а ты меня учишь...?
Телеведущая Оля Фреймут старается "не выносить сор из избы".
Так случилось и этот раз. На своей странице в Инстаграм Ольга опубликовала свой диалог с мужем Владимиром. У супругов случился конфликт. И Фреймут с помощью мудрости и женской хитрости ушла от ссоры с любимым мужчиной.
Конфликтовать можно с добром. И со стилем. Не ради испорченного настроения, а ради результата. Вчера мне не совсем понравилась реакция мужа на мой рассказ.
«Володя, мог бы и возмутиться», – разгневалась я.
«Действительно, Оля? Мне скоро 44 года, а ты учишь меня, как реагировать, как себя вести...» , – ответил жене Владимир Локотко.
«Сорок четыре... даже не верится. Кстати, ты уже придумал, как будем праздновать твой День рождения?» – сменила тему разговора Фреймут.
Муж Оли улыбнулся, и вечер вновь стал уютным.
Напомним,