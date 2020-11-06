Холостячка: в проекте появится еще один мужчина – новый участник или бывший Ксении
Сегодня, 6 ноября, в 19:00 на СТБ выйдет третий выпуск романтического реалити "Холостячка".
Появление неизвестного гостя в доме вызовет недоумение и даже возмущение со стороны участников. Не удивительно, ведь борьба за сердце Ксении становится все накаленнее. Кто же этот неожиданный гость – новый соперник или бывший Ксении?
Неужели нашелся отец Платона?– предположит Назар.
Я уверен, это какой-то дополнительный участник,– скажет Женя.
Более того, парни не захотят пускать в дом нового мужчину!
Чего это мы будем пускать тебя?, – продолжат выяснять участники. – Кто ты такой? Это наш дом, и мы тут живем.
Чем закончится это знакомство и кем же окажется гость для Ксюши – узнайте совсем скоро.
Не пропустите третий выпуск романтического реалити «Холостячка» сегодня, 6 ноября в 19:00, на СТБ.
Напомним,