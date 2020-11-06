Холостячка: в проекте появится еще один мужчина – новый участник или бывший Ксении

Сегодня, 6 ноября, в 19:00 на СТБ выйдет третий выпуск романтического реалити "Холостячка".

Главная героиня проекта, актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина продолжит выбирать любовь. И когда накал и конкуренция между мужчинами уже будут зашкаливать, в дом неожиданно приедет еще один мужчина...

Появление неизвестного гостя в доме вызовет недоумение и даже возмущение со стороны участников. Не удивительно, ведь борьба за сердце Ксении становится все накаленнее. Кто же этот неожиданный гость – новый соперник или бывший Ксении?

Неужели нашелся отец Платона?

– предположит Назар.

Я уверен, это какой-то дополнительный участник,

– скажет Женя.

Холостячка Ксения Мишина / пресс-служба

Более того, парни не захотят пускать в дом нового мужчину!

Чего это мы будем пускать тебя?, – продолжат выяснять участники. – Кто ты такой? Это наш дом, и мы тут живем.

Чем закончится это знакомство и кем же окажется гость для Ксюши – узнайте совсем скоро.

Кроме того, Холостячку на этой неделе ждут два индивидуальных свидания. Один из участников рискнет разделить с Ксений ее хобби, выйдя из собственной зоны комфорта. А на втором свидании главная героиня попробует избавиться от одного из своих страхов. Но сделать это возможно лишь доверившись своему спутнику…

Не пропустите третий выпуск романтического реалити «Холостячка» сегодня, 6 ноября в 19:00, на СТБ.

Напомним,