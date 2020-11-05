Холостячка: на групповом свидании между мужчинами произойдет конфликт
В эту пятницу, 6 ноября, в 19:00 на СТБ выйдет третий выпуск романтического реалити "Холостячка".
Новая неделя в проекте посвящена увлечениям. Каждый мужчина опишет одно из своих хобби, которое он хотел бы разделить с Ксенией. Записки для Холостячки будут анонимными. Поэтому главная героиня выберет себе спутника для свидания, ориентируясь исключительно на то, будет ли ей интересно предложенное времяпрепровождение.
Однако, как окажется, некоторые увлечения даже у кардинально разных участников могут совпадать. Ведь сразу два мужчины написали в записках о желании провести время с Ксенией за штурвалом.
Я могу представить на таком свидании абсолютно любого, – предположит Холостячка. – Это классное времяпрепровождение. Подобный досуг может быть интересен всем мужчинам.
Это только мое свидание,– скажет один из участников.
Смогут ли мужчины мирно решить между собой, кому именно достанется встреча с Ксенией?
Смотрите третий выпуск романтического реалити «Холостячка» уже в эту пятницу, 6 ноября, в 19:00 на СТБ.
Напомним,