Холостячка: на групповом свидании между мужчинами произойдет конфликт

5 ноября 2020 00:40 Юлия Крутиева
Холостячка: на групповом свидании между мужчинами произойдет конфликт
Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
пресс-служба

В эту пятницу, 6 ноября, в 19:00 на СТБ выйдет третий выпуск романтического реалити "Холостячка".

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Главная героиня проекта, актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина продолжит узнавать мужчин. Однако, с кем проведет предстоящий день, Холостячка снова не будет догадываться.

Новая неделя в проекте посвящена увлечениям. Каждый мужчина опишет одно из своих хобби, которое он хотел бы разделить с Ксенией. Записки для Холостячки будут анонимными. Поэтому главная героиня выберет себе спутника для свидания, ориентируясь исключительно на то, будет ли ей интересно предложенное времяпрепровождение.

Холостячка Ксения Мишина

Однако, как окажется, некоторые увлечения даже у кардинально разных участников могут совпадать. Ведь сразу два мужчины написали в записках о желании провести время с Ксенией за штурвалом.

Я могу представить на таком свидании абсолютно любого, – предположит Холостячка. – Это классное времяпрепровождение. Подобный досуг может быть интересен всем мужчинам.

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Конкуренция даст о себе знать – и ни один из претендентов на сердце Ксении не намерен упускать возможность провести с ней время.

Это только мое свидание,
– скажет один из участников.

Смогут ли мужчины мирно решить между собой, кому именно достанется встреча с Ксенией?

Смотрите третий выпуск романтического реалити «Холостячка» уже в эту пятницу, 6 ноября, в 19:00 на СТБ.

Напомним,

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