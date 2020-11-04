54-летняя Робин Райт показала, как она выглядит без макияжа

Актриса Робин Райт показала свою естественную красоту.

Если еще несколько лет назад папарацци упорно пытались подловить знаменитостей без макияжа , то сейчас селебрити сами публикуют свои фото без мейка и фотошопа в социальных сетях. Не стала исключением и Робин Райт.

Звезда сериала «Карточный домик» совершенно не переживает по поводу своей внешности. Лишние килограммы и прочие недостатки ее волнуют куда меньше, чем другие жизненные проблемы.

Видимо, в этом и есть секрет красоты Райт, ведь выглядит она в свои 54 прекрасно. Тому доказательство – фотография актрисы без макияжа, которая на днях появилась в ее Инстаграм.

Актриса Робин Райт / instagram.com/robingwright

На кадре Робин позирует в очках со скрещенными пальцами. С помощью этого снимка звезда сообщает, что с нетерпением ждет результатов выборов президента США.

Пальцы скрещены для надежного результата,

- пишет Райт в комментариях.

Напомним,