54-летняя Робин Райт показала, как она выглядит без макияжа

4 ноября 2020 17:35 Юлия Крутиева
54-летняя Робин Райт показала, как она выглядит без макияжа
Актриса Робин Райт
instagram.com/robingwright

Актриса Робин Райт показала свою естественную красоту.

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Если еще несколько лет назад папарацци упорно пытались подловить знаменитостей без макияжа, то сейчас селебрити сами публикуют свои фото без мейка и фотошопа в социальных сетях. Не стала исключением и Робин Райт.

Звезда сериала «Карточный домик» совершенно не переживает по поводу своей внешности. Лишние килограммы и прочие недостатки ее волнуют куда меньше, чем другие жизненные проблемы.

Видимо, в этом и есть секрет красоты Райт, ведь выглядит она в свои 54 прекрасно. Тому доказательство – фотография актрисы без макияжа, которая на днях появилась в ее Инстаграм.

Актриса Робин Райт / instagram.com/robingwright
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На кадре Робин позирует в очках со скрещенными пальцами. С помощью этого снимка звезда сообщает, что с нетерпением ждет результатов выборов президента США.

Пальцы скрещены для надежного результата,
- пишет Райт в комментариях.

Напомним,

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