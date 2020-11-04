54-летняя Робин Райт показала, как она выглядит без макияжа
Актриса Робин Райт показала свою естественную красоту.
Звезда сериала «Карточный домик» совершенно не переживает по поводу своей внешности. Лишние килограммы и прочие недостатки ее волнуют куда меньше, чем другие жизненные проблемы.
Видимо, в этом и есть секрет красоты Райт, ведь выглядит она в свои 54 прекрасно. Тому доказательство – фотография актрисы без макияжа, которая на днях появилась в ее Инстаграм.
Пальцы скрещены для надежного результата,- пишет Райт в комментариях.
Напомним,