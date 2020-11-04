Илона Гвоздева показала фигуру спустя три недели после родов и рассекретила свой вес

Вот уже больше трех недель Илона Гвоздева наслаждается уходом за своим вторым ребенком.

В своем малыше Илона Гвоздева души не чает, и вместе с мужем стараются уделять сыну все свободное время. Но не забывает танцовщица и о себе.

На днях Илона начала возвращаться к работе, а также к щадящим занятиям спортом. Спустя почти месяц после родов звезда решила продемонстрировать свою фигуру.

На своей странице в Инстаграм Гвоздева опубликовала видео из танцевального зала, в котором показала, как она выглядит сейчас. В кадре танцовщица позировала в обтягивающем сером свитере и черных лосинах.

Танцовщица Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva

В комментариях Илона призналась, что сейчас весит 62 килограмма. Но такая цифра ее не устраивает. Сейчас она не довольна своими ногами и попой.

Уделит Гвоздева внимание и бедрам с прессом. А вот за грудь и руки 32-летняя звезда не беспокоится. Они у нее остались почти такими же, как и до родов.

Грудь это пока то, что меня очень устраивает в сегодняшнем моем телосложении, - говорит Илона. - Так что будем бороться и убирать бока, бедра, ноги, восстанавливать ягодицы и пресс.

Напомним,