Илона Гвоздева показала фигуру спустя три недели после родов и рассекретила свой вес
Вот уже больше трех недель Илона Гвоздева наслаждается уходом за своим вторым ребенком.
На днях Илона начала возвращаться к работе, а также к щадящим занятиям спортом. Спустя почти месяц после родов звезда решила продемонстрировать свою фигуру.
На своей странице в Инстаграм Гвоздева опубликовала видео из танцевального зала, в котором показала, как она выглядит сейчас. В кадре танцовщица позировала в обтягивающем сером свитере и черных лосинах.
Грудь это пока то, что меня очень устраивает в сегодняшнем моем телосложении, - говорит Илона. - Так что будем бороться и убирать бока, бедра, ноги, восстанавливать ягодицы и пресс.
Напомним,