Илона Гвоздева рассказала, как в ее семье распоряжаются деньгами: Есть бюджет общий и мой
Хореограф Илона Гвоздева регулярно делится с подписчиками не только своим экспертным мнением касательно танцевальной карьеры и беременности, но и рассказывает об отношениях.
Бюджет в семье общий, супруги вместе тратят его на масштабные покупки, коммунальные платежи, путешествия, бытовые расходы, большие праздники, обслуживания авто и всего, что касается дочери. В то же время и у Илоны и у ее супруга Ивана есть личные деньги, которые они тратят, не согласовывая друг с другом.
Мы сами устанавливаем правила и следуем им, независимо от каких-либо социальных рамок и клише… Бюджет каждого из нас ‒ это наши личные потребности (салоны красоты, хобби, подарки, одежда, продукты, встречи с друзьями и так далее). При этом мы никогда друг друга не контролируем и не запрещаем тратить деньги на свои личные нужды,‒ написала Гвоздева.
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