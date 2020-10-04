Илона Гвоздева рассказала, как в ее семье распоряжаются деньгами: Есть бюджет общий и мой

4 октября 2020 15:00 Катерина Даниленко
Илона Гвоздева рассказала, как в ее семье распоряжаются деньгами: Есть бюджет общий и мой
Хореограф Илона Гвоздева
социальная сеть Instagram

Хореограф Илона Гвоздева регулярно делится с подписчиками не только своим экспертным мнением касательно танцевальной карьеры и беременности, но и рассказывает об отношениях.

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В этот раз знаменитость рассказала, как в ее семье распределяется бюджет и на какие потребности тратятся большие суммы.

Бюджет в семье общий, супруги вместе тратят его на масштабные покупки, коммунальные платежи, путешествия, бытовые расходы, большие праздники, обслуживания авто и всего, что касается дочери. В то же время и у Илоны и у ее супруга Ивана есть личные деньги, которые они тратят, не согласовывая друг с другом.

Мы сами устанавливаем правила и следуем им, независимо от каких-либо социальных рамок и клише… Бюджет каждого из нас ‒ это наши личные потребности (салоны красоты, хобби, подарки, одежда, продукты, встречи с друзьями и так далее). При этом мы никогда друг друга не контролируем и не запрещаем тратить деньги на свои личные нужды,
‒ написала Гвоздева.

Илона Гвоздева с семьей / социальная сеть Instagram

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Артистка утверждает, что именно таким образом у них с мужем не возникает разногласий в финансовом вопросе. Также в семье танцовщицы не стоит остро вопрос, кто должен содержать семью и какие суммы приносить домой. Такая система финансов сформировалась с момента, когда Илона и Иван связали себя узами брака.

Напомним,

Илона Гвоздева с семьей / социальная сеть Instagram
 

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