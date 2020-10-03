Супруга Виктора Павлика призналась, считает ли себя красивой: Во мне есть что-то намного важнее
Молодая супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова продолжает развивать свою страницу в Instagram.
26-летняя супруга музыканта заявила, что никогда не будет идти на поводу навязанным стандартам красоты. Свою внешность она не считает самой красивой, но сумела ее принять и сильно полюбить. Не последнюю роль в этом сыграла ее мама.
Я очень люблю свою внешность. Потому что, я люблю свою душу. И никогда не поддамся навязыванию стандартов красоты. Может быть, я не самая красивая по каким-то стандартам, но во мне есть что-то намного важнее, что-то невесомое. Мне всегда так говорила мама. И именно мама убедила меня, что не внешность главное. Главное ‒ любить себя изнутри и иметь харизму, ну и мозги! И вообще мама своей мудростью избавила меня от миллиона возможных тревог. А что бы вы изменили в себе?‒ поинтересовалась в подписчиков Репяхова.
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