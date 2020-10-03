Супруга Виктора Павлика призналась, считает ли себя красивой: Во мне есть что-то намного важнее

3 октября 2020 18:00 Катерина Даниленко
Супруга Виктора Павлика призналась, считает ли себя красивой: Во мне есть что-то намного важнее
Молодая возлюбленная Виктора Павлика Екатерина Репяхова
социальная сеть Instagram

Молодая супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова продолжает развивать свою страницу в Instagram.

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Девушка регулярно поднимает разные философские и провокационные темы. В основе ее блога посты о критике, стереотипах и разнице в возрасте между мужчиной и женщиной. В этот раз Екатерина рассказала, считает ли себя красивой и что для нее красота.

26-летняя супруга музыканта заявила, что никогда не будет идти на поводу навязанным стандартам красоты. Свою внешность она не считает самой красивой, но сумела ее принять и сильно полюбить. Не последнюю роль в этом сыграла ее мама.

Я очень люблю свою внешность. Потому что, я люблю свою душу. И никогда не поддамся навязыванию стандартов красоты. Может быть, я не самая красивая по каким-то стандартам, но во мне есть что-то намного важнее, что-то невесомое. Мне всегда так говорила мама. И именно мама убедила меня, что не внешность главное. Главное ‒ любить себя изнутри и иметь харизму, ну и мозги! И вообще мама своей мудростью избавила меня от миллиона возможных тревог. А что бы вы изменили в себе?
‒ поинтересовалась в подписчиков Репяхова.

Екатерина Репяхова / социальная сеть Instagram

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Многие фолловеры поддержали блогершу: «Любить себя ‒ это настоящее искусство», «Катюш, ты красавица. В каждом человеке есть своя особенность, твоя особенность это открытость и искренность». Не прошла мимо такого поста и мама Екатерины: «Да, моя самая красивая, умная, любимая девочка, ты лучше всех!».

Напомним,

 

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