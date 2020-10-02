Владимир Дантес сменил имидж и нарвался на критику: Ну и мужик пошел
Супруги Надя Дорофеева и Владимир Дантес – одни из самых ярких звезд на украинской сцене.
Славятся супруги и отменным чувством стиля. Каждый образ Нади и Владимира на красных дорожках вызывает восхищение. Любит пара украшать свои тела и татуировками.
А на днях Дантес, неожиданно для самого себя, внес в свой образ «изюминку» - проколол оба уха. Хотя в салон артист заходил для того, чтобы подстричься.
Я просто просил подстричь немного короче,- с юмором подписал видео Владимир Дантес.
В комментариях под роликом мнения подписчиков разделились. Кто-то поддержал такое преображение Вовы, а кто-то посчитал это мерзостью: «Мужик с сережками в ушах, какая мерзость», «Шо баба з сережками», «Красавчик», «Ну и мужик пошел... лучше бы дерево посадил... на худой конец».Напомним,