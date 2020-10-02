Владимир Дантес сменил имидж и нарвался на критику: Ну и мужик пошел

Супруги Надя Дорофеева и Владимир Дантес – одни из самых ярких звезд на украинской сцене.

При этом Надя Дорофеева и Владимир Дантес делают успехи не только в качестве певцов, но и пробуют свои силы в других сферах. Певица – любимица мировых брендов, а певец – успешный блогер.

Славятся супруги и отменным чувством стиля. Каждый образ Нади и Владимира на красных дорожках вызывает восхищение. Любит пара украшать свои тела и татуировками.

А на днях Дантес, неожиданно для самого себя, внес в свой образ «изюминку» - проколол оба уха. Хотя в салон артист заходил для того, чтобы подстричься.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева / instagram.com/vladimirdantes

Весь процесс преображения Владимир записал на видео, которым поделился в сториз на своей странице в Инстаграм.

Я просто просил подстричь немного короче,

- с юмором подписал видео Владимир Дантес.

В комментариях под роликом мнения подписчиков разделились. Кто-то поддержал такое преображение Вовы, а кто-то посчитал это мерзостью: «Мужик с сережками в ушах, какая мерзость», «Шо баба з сережками», «Красавчик», «Ну и мужик пошел... лучше бы дерево посадил... на худой конец».

Напомним,