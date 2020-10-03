Леся Никитюк на отдыхе снялась обнаженной возле чана ‒ фото

3 октября 2020 13:00 Катерина Даниленко
Леся Никитюк на отдыхе снялась обнаженной возле чана ‒ фото
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram

Шоувумен Леся Никитюк нашла способ привлечь к себе внимание публики.

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Артистка в своем микроблоге опубликовала горячий снимок с отдыха в Карпатах. Выходные телеведущая начала с оздоровительных процедур.

Леся в полностью обнаженном виде позировала возле чана с ветвями елки, прикрывая свои интимные места огромной тарелкой с вареными раками. Из украшений на звезде было ожерелье и серьги. От макияжа девушка отказалась, а влажные волосы зачесала назад.

Планы на вечер пятницы? Я раков сварила. Я уже вижу эти заголовки завтра... «Никитюк, прикрываясь тем, что варит раков, фоткалась обнаженной в чанах. Подруги остались голоднымы и неприкрытымы»,
‒ шутит знаменитость.

Леся Никитюк на отдыхе в Карпатах / социальная сеть Instagram

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Коллеги по шоу-бизнесу и преданные фанаты восхитились смелостью и красотой Никитюк: «Классная фигура, если ее одна тарелка может прикрыть», «Ну даешь! Очаровательная хозяйка», «Вы как русалка на фото», «Огненная леди», «Фугура невероятная! Очень красиво».

Напомним,

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