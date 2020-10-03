Леся Никитюк на отдыхе снялась обнаженной возле чана ‒ фото
Шоувумен Леся Никитюк нашла способ привлечь к себе внимание публики.
Леся в полностью обнаженном виде позировала возле чана с ветвями елки, прикрывая свои интимные места огромной тарелкой с вареными раками. Из украшений на звезде было ожерелье и серьги. От макияжа девушка отказалась, а влажные волосы зачесала назад.
Планы на вечер пятницы? Я раков сварила. Я уже вижу эти заголовки завтра... «Никитюк, прикрываясь тем, что варит раков, фоткалась обнаженной в чанах. Подруги остались голоднымы и неприкрытымы»,‒ шутит знаменитость.
Напомним,