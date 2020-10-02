Ревизор Юлия Панкова рассказала о своем состоянии после развода
Ведущая и кулинар Юлия Панкова вспомнила отношения со студенческих лет.
Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова недавно развелась со своим мужем. Теперь девушка часто рассказывает о своих отношениях с мужчинами.
В студенческие годы мне пришлось пережить безответную любовь, – рассказывает ведущая. – На это понадобилось целых три года. Тогда была маленькой и многого не понимала. Сейчас уверена, что этой «неразделенности» в моей жизни быть уже не может. Я просто на нее не соглашусь.
Рекомендую девушкам сначала полюбить и больше ценить себя, – говорит Юля. – Поверьте, после этого и взаимность к вам придет.
По словам девушки, после развода она чувствует себя счастливой. Говорит, что живет в полной гармонии и наслаждается жизнью! Кстати, Юля признается, что пока ее сердце свободно.