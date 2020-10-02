Ревизор Юлия Панкова рассказала о своем состоянии после развода

2 октября 2020 15:00 Юлия Крутиева
Ревизор Юлия Панкова рассказала о своем состоянии после развода
Ведущая и кулинар Юлия Панкова
instagram.com/pankova_julja

Ведущая и кулинар Юлия Панкова вспомнила отношения со студенческих лет.

Читайте такжеБруклин Бекхэм оказался в центре скандала из-за домашнего насилия
Любовь приносит в нашу жизнь много замечательных моментов и целую гамму чувств. Но, к сожалению, иногда и страдания. И вряд ли найдется тот, кто не пережил неразделенную любовь

Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова недавно развелась со своим мужем. Теперь девушка часто рассказывает о своих отношениях с мужчинами.

В студенческие годы мне пришлось пережить безответную любовь, – рассказывает ведущая. – На это понадобилось целых три года. Тогда была маленькой и многого не понимала. Сейчас уверена, что этой «неразделенности» в моей жизни быть уже не может. Я просто на нее не соглашусь.

Ведущая и кулинар Юлия Панкова / instagram.com/pankova_julja
Читайте такжеНовоиспеченная мама Анна Саливанчук заболела коронавирусом
Девушка уверена, что отношения должны строиться только на взаимности.

Рекомендую девушкам сначала полюбить и больше ценить себя, – говорит Юля. – Поверьте, после этого и взаимность к вам придет.

По словам девушки, после развода она чувствует себя счастливой. Говорит, что живет в полной гармонии и наслаждается жизнью! Кстати, Юля признается, что пока ее сердце свободно.

Ведущая и кулинар Юлия Панкова / instagram.com/pankova_julja
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд разводы звезд социальные сети Ревизор новости Юлия Панкова

Материалы по теме

Шайю Лабаф обвинили в избиении человека и краже
Новости

Шайю Лабаф обвинили в избиении человека и краже
Ники Минаж впервые стала мамой - СМИ
Новости

Ники Минаж впервые стала мамой - СМИ
Невероятная правда о звездах: эксклюзивные подробности премьеры романтического реалити Холостячка
Анонсы на ТВ

Невероятная правда о звездах: эксклюзивные подробности премьеры романтического реалити Холостячка
Гороскоп на 3 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 3 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 25.09.2020)

Слепая-2: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 25.09.2020)

Популярное видео

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 25.09.2020)

Слепая-2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 25.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK