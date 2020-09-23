Детектор лжи: официально женат, а также состоит в отношениях с любовницей – откровение полиамора

21 сентября на СТБ вышел 4 выпуск психологического проекта "Детектор лжи" с ведущим Дмитрием Карпачевым.

Героем 4 выпуска программы "Детектор лжи-10" стал 32-летний Мурад Дадашев из Киева, который официально женат, а также состоит в отношениях с любовницей. В разговоре с мужчиной ведущий попытался выяснить, почему он выбрал открытые отношения и какие страхи за этим стоят.

У меня есть две женщины. В принципе, я открыт и готов к тому, чтобы строить отношения и жить втроем, – отметил Мурад. – Это постоянный вызов себе. Именно поэтому я и пришёл в программу – понять до конца, прийти к себе, найти себя.

Мурад / пресс-служба канала СТБ

Поддержать мужчину пришли супруга Марина, близкий друг семьи Николай, а также мама героя – Гюльнара, которая присутствовала по скайпу.

Во время тестирования мы пытаемся дать возможность человеку разобраться в себе. Мурад даже не мог себе ответить на несколько вопросов, важных для него,

– сообщил эксперт проекта, полиграфолог Владимир Ведмидь.

Как признался сам Мурад, во время знакомства со своей нынешней женой он сразу рассказал ей о том, что отдает предпочтение полиамории, поскольку считает, что это честно по отношению к возлюбленной. Марина не сразу приняла такой выбор избранника, однако смирилась. К тому же женщина считает, что и она тоже полиаморна, но тем не менее иногда ревнует мужа к любовнице – Валентине.

Это было сложно, – поделилась Марина. – В начале отношений – пик романтических чувств. И, оказывается, есть еще один очень важный человек в жизни Мурада, с которым он тоже делит время, эмоции. Это проявлялось в ревности. И я не скажу, что она полностью ушла. Бывают моменты, когда и сейчас, спустя год, между нами возникают какие-то непонимания.

Группа поддержки Мурада / пресс-служба канала СТБ

Несмотря на образ жизни, герой прямо сказал, что испытывает сожаление за то, что вызывает у Марины чувство ревности.

Мама Мурада не принимает своего сына таким, какой он есть.

В истории развития человечества – это шаг назад, а не вперед, – объяснила свою позицию Гюльнара. – Полиаморные отношения уже были на заре истории возникновения людей, еще в пещерные времена. Для меня это неприемлемо абсолютно.

Мама Мурада по скайпу / пресс-служба канала СТБ

Мурада расстраивает, что мама категорична. А вот ведущий Дмитрий Карпачев отметил, что у мужчины не совсем честная позиция.

Вы говорите себе и миру, что у вас есть право на любые взгляды, но, по вашему мнению, у мамы нет права на вас сердиться за эти взгляды,

– отметил Карпачев.

Не менее важный вопрос – как видит Мурад свою будущую семью и будут ли в ней дети от нескольких женщин. Мужчина ответил, что, появление ребенка должно быть запланированным, а решение родителей – осознанным. Как выяснилось, у героя есть сын, который родился в прошлых отношениях. Дадашев признался о своем страхе: стать в жизни мальчика никем, как в свое время его отец стал для него. Мурада практически нет в жизни ребенка, но он планирует исправить ситуацию.

Мой самый главный страх – остаться одиноким,

– признался герой.

Смотрите премьерные выпуски проекта «Детектор лжи» по понедельникам в 19:00 на СТБ!

Напомним,