Детектор лжи: официально женат, а также состоит в отношениях с любовницей – откровение полиамора
21 сентября на СТБ вышел 4 выпуск психологического проекта "Детектор лжи" с ведущим Дмитрием Карпачевым.
У меня есть две женщины. В принципе, я открыт и готов к тому, чтобы строить отношения и жить втроем, – отметил Мурад. – Это постоянный вызов себе. Именно поэтому я и пришёл в программу – понять до конца, прийти к себе, найти себя.
Поддержать мужчину пришли супруга Марина, близкий друг семьи Николай, а также мама героя – Гюльнара, которая присутствовала по скайпу.
Во время тестирования мы пытаемся дать возможность человеку разобраться в себе. Мурад даже не мог себе ответить на несколько вопросов, важных для него,– сообщил эксперт проекта, полиграфолог Владимир Ведмидь.
Это было сложно, – поделилась Марина. – В начале отношений – пик романтических чувств. И, оказывается, есть еще один очень важный человек в жизни Мурада, с которым он тоже делит время, эмоции. Это проявлялось в ревности. И я не скажу, что она полностью ушла. Бывают моменты, когда и сейчас, спустя год, между нами возникают какие-то непонимания.
Несмотря на образ жизни, герой прямо сказал, что испытывает сожаление за то, что вызывает у Марины чувство ревности.
Мама Мурада не принимает своего сына таким, какой он есть.
В истории развития человечества – это шаг назад, а не вперед, – объяснила свою позицию Гюльнара. – Полиаморные отношения уже были на заре истории возникновения людей, еще в пещерные времена. Для меня это неприемлемо абсолютно.
Мурада расстраивает, что мама категорична. А вот ведущий Дмитрий Карпачев отметил, что у мужчины не совсем честная позиция.
Вы говорите себе и миру, что у вас есть право на любые взгляды, но, по вашему мнению, у мамы нет права на вас сердиться за эти взгляды,– отметил Карпачев.
Мой самый главный страх – остаться одиноким,– признался герой.
Смотрите премьерные выпуски проекта «Детектор лжи» по понедельникам в 19:00 на СТБ!
Напомним,