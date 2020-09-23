Настя Каменских устроила провокационную фотосессию топлес

23 сентября 2020 13:05 Юлия Крутиева
Настя Каменских устроила провокационную фотосессию топлес
Певица Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских является постоянной героиней провокационных новостей.

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Практически каждый месяц Настя Каменских подкидывает публике поводы для бурных обсуждений. Мы уже успели обсудить ее фееричные новые клипы, а также откровенные наряды.

В этот раз Каменских решила в очередной раз подогреть к себе внимание публики. Звезда взорвала Сеть с помощью провокационной фотосессии, в которой она предстала без бюстгальтера.

Певица Настя Каменских / instagram.com/kamenskux
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На своей странице в Инстаграм Настя опубликовала серию фотографий, на которых позирует на балконе топлес в нижнем белье. За считанные часы публикация успела собрать более 200 тысяч лайков.

Я верю в то, что все в мире – это энергия. А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн. И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим, - пишет певица в комментариях под снимками. - Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне – то есть на уровне мыслей. И только потом сбудутся в настоящем.

Певица Настя Каменских / instagram.com/kamenskux
Напомним, 

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