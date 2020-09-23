Настя Каменских устроила провокационную фотосессию топлес

Певица Настя Каменских является постоянной героиней провокационных новостей.

Практически каждый месяц Настя Каменских подкидывает публике поводы для бурных обсуждений. Мы уже успели обсудить ее фееричные новые клипы, а также откровенные наряды.

В этот раз Каменских решила в очередной раз подогреть к себе внимание публики. Звезда взорвала Сеть с помощью провокационной фотосессии, в которой она предстала без бюстгальтера.

Певица Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

На своей странице в Инстаграм Настя опубликовала серию фотографий, на которых позирует на балконе топлес в нижнем белье. За считанные часы публикация успела собрать более 200 тысяч лайков.

Я верю в то, что все в мире – это энергия. А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн. И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим, - пишет певица в комментариях под снимками. - Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне – то есть на уровне мыслей. И только потом сбудутся в настоящем.

Певица Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Напомним,