Настя Каменских устроила провокационную фотосессию топлес
23 сентября 2020 13:05
Певица Настя Каменских
instagram.com/kamenskux
Певица Настя Каменских является постоянной героиней провокационных новостей.
Настя Каменских подкидывает публике поводы для бурных обсуждений. Мы уже успели обсудить ее фееричные новые клипы, а также откровенные наряды.Напомним,
В этот раз Каменских решила в очередной раз подогреть к себе внимание публики. Звезда взорвала Сеть с помощью провокационной фотосессии, в которой она предстала без бюстгальтера.
Певица Настя Каменских / instagram.com/kamenskux
Я верю в то, что все в мире – это энергия. А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн. И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим, - пишет певица в комментариях под снимками. - Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне – то есть на уровне мыслей. И только потом сбудутся в настоящем.
Певица Настя Каменских / instagram.com/kamenskux