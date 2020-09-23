Супер Топ-модель по-украински: участница реалити чуть не разбилась на байке

Рыжеволосая участница первого сезона "Супермодели по-украински" Кристина-Анна Приходько вернулась на модельное реалити с новым опытом. А бывало у нее в жизни всякое — и серьезная авария, и тюрьма.

Факт №1: контракт в Мумбаи и Китае

В 19 лет, во время первого участия в модельном проекте Нового канала, Кристина-Анна Приходько была застенчивой в себе девочкой с длинными рыжими волосами. Но после «Супермодели по-украински» все изменилось – она повзрослела, стала уверенной в себе, раскрепостилась, начала работать моделью. И пока девушка борется за победу на «Супер Топ-модели по-украински» , предлагаем узнать несколько интересных фактов о ней.

Свой первый контракт Кристина-Анна получила в Мумбаи — индийском мегаполисе. Но отработать его модели не удалось – ей отказали в визе из-за плохого знания английского языка. А вот с китайским контрактом проблем не возникло.

Всем, кто не верит в себя, хочу сказать: все возможно! Я поехала в Китай с кривыми зубами, в мою сторону было много критики, но со мной подписали контракт, – говорит Кристина-Анна. – Работа была разная: могли по 8 часов просто стоять на каблуках и сразу после этого идти на показ. Бывало и так, что работы нет месяц, а потом целую неделю ты можешь поспать только в поездах, автомобилях и самолетах, пока добираешься на съемки. Были и показы в тонких платьях на улице в минусовую температуру… Но это все – отличный опыт.

Участница Супер Топ-модель по-украински Кристина-Анна Приходько / пресс-служба Нового канала

Факт №2: учеба в Китае

Факт №3: тюрьма

Девушке настолько понравилась работа в Китае, что она решила получить там высшее образование. Так Кристина-Анна стала студенткой Юньнаньского университета финансов и экономики.

Во время учебы в Китае бывало разное. Однажды модели пришлось и в тюрьме посидеть.

В Китае у меня была студенческая виза, с которой работать нельзя. Но я все равно подрабатывала моделью на фрилансе, – призналась девушка. – Однажды мы снимались для ювелирного магазина, и его работники опубликовали наши снимки в соцсетях. Не знаю, как, но на нас вышли правоохранительные органы. И вот я и еще несколько девушек-студенток прячемся от полиции в туалете, прячем украшения из бриллиантов, пока они выбивают дверь… В тюрьме я просидела около 6 часов, пока шел допрос. Представляла, как меня депортируют… Но все обошлось — нас отпустили и отдали все украшения, будто ничего и не случилось.

Факт №4: серьезная авария

А одна из историй, произошедших в том же Китае, и вовсе чуть не стоила Кристине-Анне жизни.

Однажды я попала в аварию – помню четко каждую секунду этого момента, как в замедленной съемке. Я неровно дышу к скорости и мотоциклам, поэтому в Китае купила себе электрический байк, – говорит девушка. – 14 февраля я ехала к подруге. Когда проезжала на зеленый свет, один из водителей на скутере просто не увидел и въехал в меня. Байк сложило в гармошку от удара, мне передавило ногу. А водитель, который в меня врезался, просто проверил свой скутер и поехал дальше. Вместо того, чтобы мне помочь, люди снимали меня на телефоны. Только через минут пять подошла какая-то девушка и помогла мне встать. К счастью, я отделалась испугом и синяками.

Участница Супер Топ-модель по-украински Кристина-Анна Приходько / пресс-служба Нового канала

Факт №5: тайна имени

У девушки часто спрашивают, действительно ли она носит двойное имя. Отвечаем: и в свидетельстве о рождении, и в паспорте, и во всех остальных документах модель действительно значится как Кристина-Анна Приходько.

В первом сезоне «Супермодели по-украински» Кристина-Анна Приходько заняла пятое место. Удастся ли ей превзойти этот результат, узнаете уже этой осенью в «Супер Топ-модели по-украински» на Новом канале!

Напомним,