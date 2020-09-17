Супер Топ-модель по-украински: как крутые образы и самих участниц к съемкам готовили

17 сентября 2020 01:20 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: как крутые образы и самих участниц к съемкам готовили
Супер Топ-модель по-украински: как крутые образы и самих участниц к съемкам готовили
пресс-служба Нового канала

Вы уже убедились, что проморолик Суперсезона — самый крутой за всю историю модельного реалити Нового канала. И все благодаря работе профессионалов: начиная от операторов и заканчивая стилистами.

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Самые крутые образы для каждой девушки, самые дорогие наряды от топовых украинских дизайнеров. Вот Даша Майстренко с начесом и в вечернем платье, будто только с трапа частного самолета. А вот Арина Любителева дерзко снимающая плащ, словно на прогулке по улицам Лос-Анджелеса. Рядом – Марго Верховцева в винтажных украшениях... Именно такими вы увидели участниц «Супер Топ-модели по-украински» (Новый канал) в проморолике проекта. Увидели – и полюбили. А как не влюбиться в такую красоту?

Софи Беридзе / пресс-служба

Эффектные образы для девушек-участниц – дело рук одного из лучших стилистов Украины — Жени Примаченко. В мире моды он уже больше 12-ти лет. Последние пять лет помогает дизайнерам продумывать коллекции, показы, кастинги, общую концепцию бренда.

Меня пригласили на съемку промо «Супер Топ-модели по-украински», потому что хотели сделать упор на fashion-составляющей. Ведь я – не телевизионный стилист, а человек из мира моды, – говорит Женя. – Участвовал в создании ролика еще на этапе написания сценария: учитывал пожелания режиссера и прорабатывал образы к каждой мизансцене. Всем девушкам индивидуально подбирал макияж, прическу, украшения и одежду. Каждая из них – особенная, и мне было очень важно это подчеркнуть.

Женя Примаченко / пресс-служба

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С некоторыми из моделей Женя хорошо знаком, ведь они работали вместе на показах и съемках. С другими познакомился уже на площадке. Но подбирал наряды для каждой из участниц стилист одинаково тщательно.

Я учитывал специфику фигуры девушек, подчеркивал выигрышные моменты. Главной моей задачей было сделать так, чтобы каждая из участниц Суперсезона круто выглядела и чувствовала себя на миллион, – объяснил Примаченко. – Например, Саша Кугат – очень субтильная, стильная. Мне хотелось оставить ее практически без макияжа, в ярком коротком платье. Амина Досымбаева вообще другая, у нее очень интересная внешность, она разительно отличается от остальных девушек. На ее бесконечном веке можно рисовать картины, поэтому мы сделали ей необычные стрелки. Никому другому такой макияж не подошел бы.

Даша Майстренко / пресс-служба

Для съемки использовали одежду лучших украинских брендов.

Платье для Лизы Доронько, к примеру, стоит 68 тысяч гривен, – похвастался Женя. – Платье для Карины Минаевой – 1200 евро, для Даши Майстренко – 1000 евро, для Софи Беридзе – 600 долларов. Плащ, который снимала Арина, – 300 долларов. В общем, мы ни в чем себе не отказывали, чтобы достичь максимального эффекта. И без лишней скромности могу сказать, что нам это удалось!

Амина и Марго / пресс-служба

Напомним,

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