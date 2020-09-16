Муж Наташи Королевой изменил ей стразу с двумя девушками

16 сентября 2020 12:50 Юлия Крутиева
Муж Наташи Королевой изменил ей стразу с двумя девушками
Певица Наташа Королева
instagram.com/koroleva__star

В жизни Наташи Королевой началась черная полоса.

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Карантин довольно оживил социальные сети Наташи Королевой. Регулярно певица с украинскими корнями делилась в Инстаграм деталями своего досуга и перемен в личной жизни.

Самым приятным событием ушедшего лета для певицы стал дебют ее сына Глеба в роли певца. Также Королева демонстрировала нереальную идиллию в отношениях с мужем Тарзаном.

Но вот наступившая осенью разрушила эту идиллию. Несколько дней назад в Сети появилась информация, что Тарзан изменил Королевой в их собственном коттедже. 

Певица Наташа Королева / instagram.com/koroleva__star
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Сергей пригласил к себе на «частную вечеринку» двух девушек, с которыми вступил в интимную связь. Но вот финал этой вечеринки оказался очень плачевным: девушки обокрали коттедж королевой.

Более того, одна из девушек заявила, что забеременела от Тарзана. Сначала стриптизер не комментировал подобные обвинения, но сегодня все-таки решил рассказать публике всю правду.

Певица Наташа Королева с мужем / instagram.com/koroleva__star
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Сергей опубликовал в своем Инстаграм видео, в котором признался, что действительно изменил своей жене. При этом он обвинил девушек в том, что они заранее спланировали свои действия.

На фоне той грязи, которая сейчас льется на меня и мою семью и, самое главное, на мою жену, я хочу официально заявить — произошел инцидент. Я изменил своей жене. И я открыто об этом говорю, потому что я не буду вторым Михаилом Ефремовым, я не буду говорить, что это был не я, что это был человек похожий на меня. Это сделал я, и отвечать за это буду перед богом и своей женой. И больше не перед кем из вас я отчитываться не собираюсь, - говорит в видео Тарзан. - Я в свои 50 лет являюсь мужиком на 200 процентов. Знайте теперь. Меня развели. Я повелся без всякой любви, потому что любовь у меня одна. Эти женщины обладали целым набором веществ, которые ввели меня в полное состояние неадеквата и произошло то, что произошло. Они все это сняли, и тут же пошли по каналам. На моем примере я хочу, чтобы все мужики знали, что они специально планируют то, что они делают и потом выставляют вас ради хайпа. Так вот друзья, я - Сергей Глушко, и отвечать буду только перед богом и своей женой. А мошенницы получат свое и перед судом, и перед народом, и перед богом.

Напомним, 

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