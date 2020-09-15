Ирина Шейк взбудоражила Сеть обнаженным фото с рыбой в руках

Модель Ирина Шейк в очередной раз удивила публику.

Многие фолловеры уже давно привыкли, что экс-супруга Брэдли Купера, модель Ирина Шейк , любит пополнять свою страницу в Инстаграм пикантными фотографиями и видео.

Но в этот раз одна из самых успешных моделей мира превзошла саму себя. И сделала это 34-летняя звезда Victoria’s Secret очень эффектно.

Шейк приняла участие в откровенной фотосессии известного фотографа Мерта Аласа. В кадре модель позировала, стоя спиной к объективу полностью обнаженной.

Модель Ирина Шейк / instagram.com/mertalas

При этом Ирина даже не стала прятать свои упругие ягодицы. Компанию модели составил необычный реквизит - ненастоящая рыба-меч.

Фотография появилась в Инстаграм Мерта Аласа и сразу покорила Сеть. Подписал он ее довольно лаконично: «i r i n a».

Напомним,