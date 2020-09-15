Ирина Шейк взбудоражила Сеть обнаженным фото с рыбой в руках

15 сентября 2020 16:50 Юлия Крутиева
Ирина Шейк взбудоражила Сеть обнаженным фото с рыбой в руках
Модель Ирина Шейк
instagram.com/irinashayk

Модель Ирина Шейк в очередной раз удивила публику.

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Многие фолловеры уже давно привыкли, что экс-супруга Брэдли Купера,  модель Ирина Шейк, любит пополнять свою страницу в Инстаграм пикантными фотографиями и видео.

Но в этот раз одна из самых успешных моделей мира превзошла саму себя. И сделала это 34-летняя звезда Victoria’s Secret очень эффектно. 

Шейк приняла участие в откровенной фотосессии известного фотографа Мерта Аласа. В кадре модель позировала, стоя спиной к объективу полностью обнаженной.

Модель Ирина Шейк / instagram.com/mertalas
При этом Ирина даже не стала прятать свои упругие ягодицы. Компанию модели составил необычный реквизит - ненастоящая рыба-меч. 

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Фотография появилась в Инстаграм Мерта Аласа и сразу покорила Сеть. Подписал он ее довольно лаконично: «i r i n a».

Напомним, 

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