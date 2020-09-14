Звезда Супермодели по-украински Виктория Маремуха снялась абсолютно голой

Модель и блогер Виктория Маремуха не перестает удивлять.

Буквально недавно публика обсуждала неожиданный разрыв Виктории Маремухи с женихом-французом, теперь же сама модель удивила всех неожиданным фото.

Маремуха приняла участие в довольно откровенной фотосессии. Перед объективом фотографа звезда смело предстала абсолютно обнаженной. На своей странице в Инстаграм она опубликовала один из снимков.

На нем Виктория позирует лицом к камере, демонстрируя женственность в том виде, в котором она есть. Свои интимные зоны девушка прикрыла руками.

В комментариях звезда «Супермодели по-украински» призналась, что это была ее первая фотосессия в стиле «ню».

Моя перша фотосесія в стилі НЮ, - пишет звезда. - І мені сподобалося... можна ж трішки поділюся із вами?

Звезда «Супермодели по-украински» Виктория Маремуха / instagram.com/vicky_mare

Фолловеры Вики осталась в восторге от неожиданной фотосессии модели. В комментариях они засыпали ее комплиментами: «Ой! Вечеряю і дивлюсь красу», «Тоже думаю что-то такое сделать!», «Оооо, гаряче принесли».

Напомним,