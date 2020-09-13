Супер Топ-модель по-украински: ТОП-7 неожиданных фактов об участнице Насте Пановой

13 сентября 2020 16:00 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: ТОП-7 неожиданных фактов об участнице Насте Пановой
Супер Топ-модель по-украински участница Настя Панова
пресс-служба Нового канала

Уверены, вы и не догадываетесь, как эта участница "Супер Топ-модели по-украински" (Новый канал) проводит свободное время.

Читайте такжеМастерШеф-10: кто покинул шоу в 3 выпуске от 12.09.2020
Настя Панова запомнилась зрителям первого сезона «Топ-модели по-украински», который показывал Новый канал, своим легким характером, широкой улыбкой и позитивом. Девушка достаточно рано покинула проект, так и не успев раскрыться до конца. Но зрители дали ей второй шанс, поддержав в голосовании в Суперсезон.

Уже 16 октября на Новом канале мы увидим, как изменилась Настя за прошедшие три года, сумеет ли она доказать, что достойна звания победительницы модельного реалити. А пока предлагаем познакомиться поближе с этой девушкой.

Факт 1. Проехала пол-Европы автостопом

– У меня есть друзья, которые каждое лето три месяца путешествуют автостопом. Ночуют в палатках в парках, питаются в столовых для бездомных. И я к ним на две недели присоединились, мы посетили пять стран. О, было очень здорово – это совсем другая жизнь. Когда ты на 10 евро живешь несколько дней, экономишь на всем, но не потому, что у тебя нет денег, а потому что это интересно. Мы еще некоторое время бесплатно жили у каучсерферов, кстати.

Факт 2. Питалась с бомжами

Читайте такжеЛюбовь матери: канал Украина приступил к съемкам новой мелодрамы
– Это в продолжении истории об автостопе. В больших городах Европы есть места, куда бездомные и малообеспеченные люди могут прийти и трижды в день получить еду. Такие места есть в Милане, Амстердаме, Франкфурте, Мюнхене, Париже… Когда бедный турист-студент путешествует, такая штука очень полезна. Мы часто пользовались этим лайфхаком. Но однажды я стояла во Франкфурте с бездомными за бесплатной едой, и мне ее не дали, потому что я, видите ли, слишком хорошо выгляжу.

Факт 3. Работала лифтером

– Самая необычная работа у меня была в 17 лет – я работала в службе такси диспетчером. А самая необычная модельная работа – в Шанхае, там я была не презентации лифтов. Моя работа заключалась в том, чтобы вызывать людям лифт и говорить: «Добро пожаловать в наш новый лифт». И это все на китайском!

Факт 4. Могла выйти замуж, но не захотела

– Мне трижды делали предложение руки и сердца, но я отказывалась.

Факт 5. Мечтает стать диджеем

Читайте такжеНаречена для тата-3: еще одна пара проекта скоро сыграет свадьбу
– Я купила диджей-контроллер и хочу стать диджеем. Сейчас осваиваю новую профессию, она кажется мне безумно крутой.

Факт 6. Настя – коуч с дипломом

– Закончила американскую академию коучинга и являюсь профессиональны коучем. Так что если кому-то нужно раскрыть внутренний личный и профессиональный потенциал – это ко мне!

Факт 7. Везучая экстремалка 

– Я профессионально катаюсь на лыжах, закончила школу серфинга, занималась параглайдингом и ни разу в жизни ничего не ломала.

Помогут ли Насте Пановой ее навыки и необычный жизненный опыт добиться успеха в «Супер Топ-модели по-украински», узнаем уже 16 октября в первом выпуске Суперсезона (Новый канал).

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал интересные факты новости телешоу телешоу 2020 Супер Топ-модель по-украински

Материалы по теме

Наречена для тата-3: еще одна пара проекта скоро сыграет свадьбу
Новости

Наречена для тата-3: еще одна пара проекта скоро сыграет свадьбу
На канале ТЕТ неделя крутых голливудских фильмов
Анонсы на ТВ

На канале ТЕТ неделя крутых голливудских фильмов
Ученые обнаружили новый фактор развития сердечных заболеваний
Наука и техника

Ученые обнаружили новый фактор развития сердечных заболеваний
Любовь матери: канал Украина приступил к съемкам новой мелодрамы
Анонсы на ТВ

Любовь матери: канал Украина приступил к съемкам новой мелодрамы

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)
Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой

Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему нельзя резать круглое?

Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему нельзя резать круглое?

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK