Супер Топ-модель по-украински: ТОП-7 неожиданных фактов об участнице Насте Пановой

Уверены, вы и не догадываетесь, как эта участница "Супер Топ-модели по-украински" (Новый канал) проводит свободное время.

Настя Панова запомнилась зрителям первого сезона «Топ-модели по-украински», который показывал Новый канал, своим легким характером, широкой улыбкой и позитивом. Девушка достаточно рано покинула проект, так и не успев раскрыться до конца. Но зрители дали ей второй шанс, поддержав в голосовании в Суперсезон

Уже 16 октября на Новом канале мы увидим, как изменилась Настя за прошедшие три года, сумеет ли она доказать, что достойна звания победительницы модельного реалити. А пока предлагаем познакомиться поближе с этой девушкой.

Факт 1. Проехала пол-Европы автостопом

– У меня есть друзья, которые каждое лето три месяца путешествуют автостопом. Ночуют в палатках в парках, питаются в столовых для бездомных. И я к ним на две недели присоединились, мы посетили пять стран. О, было очень здорово – это совсем другая жизнь. Когда ты на 10 евро живешь несколько дней, экономишь на всем, но не потому, что у тебя нет денег, а потому что это интересно. Мы еще некоторое время бесплатно жили у каучсерферов, кстати.

Факт 2. Питалась с бомжами

Факт 3. Работала лифтером

– Это в продолжении истории об автостопе. В больших городах Европы есть места, куда бездомные и малообеспеченные люди могут прийти и трижды в день получить еду. Такие места есть в Милане, Амстердаме, Франкфурте, Мюнхене, Париже… Когда бедный турист-студент путешествует, такая штука очень полезна. Мы часто пользовались этим лайфхаком. Но однажды я стояла во Франкфурте с бездомными за бесплатной едой, и мне ее не дали, потому что я, видите ли, слишком хорошо выгляжу.

– Самая необычная работа у меня была в 17 лет – я работала в службе такси диспетчером. А самая необычная модельная работа – в Шанхае, там я была не презентации лифтов. Моя работа заключалась в том, чтобы вызывать людям лифт и говорить: «Добро пожаловать в наш новый лифт». И это все на китайском!

Факт 4. Могла выйти замуж, но не захотела

– Мне трижды делали предложение руки и сердца, но я отказывалась.

Факт 5. Мечтает стать диджеем

– Я купила диджей-контроллер и хочу стать диджеем. Сейчас осваиваю новую профессию, она кажется мне безумно крутой.

Факт 6. Настя – коуч с дипломом

– Закончила американскую академию коучинга и являюсь профессиональны коучем. Так что если кому-то нужно раскрыть внутренний личный и профессиональный потенциал – это ко мне!

Факт 7. Везучая экстремалка

– Я профессионально катаюсь на лыжах, закончила школу серфинга, занималась параглайдингом и ни разу в жизни ничего не ломала.

Помогут ли Насте Пановой ее навыки и необычный жизненный опыт добиться успеха в «Супер Топ-модели по-украински», узнаем уже 16 октября в первом выпуске Суперсезона (Новый канал).

Напомним,