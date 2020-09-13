Супер Топ-модель по-украински: ТОП-7 неожиданных фактов об участнице Насте Пановой
Уверены, вы и не догадываетесь, как эта участница "Супер Топ-модели по-украински" (Новый канал) проводит свободное время.
Уже 16 октября на Новом канале мы увидим, как изменилась Настя за прошедшие три года, сумеет ли она доказать, что достойна звания победительницы модельного реалити. А пока предлагаем познакомиться поближе с этой девушкой.
Факт 1. Проехала пол-Европы автостопом
– У меня есть друзья, которые каждое лето три месяца путешествуют автостопом. Ночуют в палатках в парках, питаются в столовых для бездомных. И я к ним на две недели присоединились, мы посетили пять стран. О, было очень здорово – это совсем другая жизнь. Когда ты на 10 евро живешь несколько дней, экономишь на всем, но не потому, что у тебя нет денег, а потому что это интересно. Мы еще некоторое время бесплатно жили у каучсерферов, кстати.
Факт 2. Питалась с бомжами
Факт 3. Работала лифтером
– Самая необычная работа у меня была в 17 лет – я работала в службе такси диспетчером. А самая необычная модельная работа – в Шанхае, там я была не презентации лифтов. Моя работа заключалась в том, чтобы вызывать людям лифт и говорить: «Добро пожаловать в наш новый лифт». И это все на китайском!
Факт 4. Могла выйти замуж, но не захотела
– Мне трижды делали предложение руки и сердца, но я отказывалась.
Факт 5. Мечтает стать диджеем
Факт 6. Настя – коуч с дипломом
– Закончила американскую академию коучинга и являюсь профессиональны коучем. Так что если кому-то нужно раскрыть внутренний личный и профессиональный потенциал – это ко мне!
Факт 7. Везучая экстремалка
– Я профессионально катаюсь на лыжах, закончила школу серфинга, занималась параглайдингом и ни разу в жизни ничего не ломала.
Помогут ли Насте Пановой ее навыки и необычный жизненный опыт добиться успеха в «Супер Топ-модели по-украински», узнаем уже 16 октября в первом выпуске Суперсезона (Новый канал).
Напомним,