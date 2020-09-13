Любовь матери: канал Украина приступил к съемкам новой мелодрамы

Компания FILM.UA Group и канал Украина разбили тарелку нового проекта – приступили к съемкам четырехсерийной мелодрамы "Любовь матери".

В центре сюжета сериала – вечный конфликт между свекровью и невесткой. Властная и влиятельная дама Маргарита делает все возможное, чтобы расстроить свадьбу единственного сына. Она уверена: простушка Маша, девочка из детского дома, совершенно не пара ее Сергею. С этого начинается вражда между двумя женщинами, что приведет к фатальным последствиям…

О новом проекте рассказывает режиссер Ирина Громозда:

У нас – очень страстная, эмоционально напряженная история. Будут и яркие чувства, и сильные переживания, и слезы. Никаких полутонов, краски этого фильма – сочные, контрастные. Ну и сама история никого не оставит равнодушным: в центре отношения двух женщин, свекрови и невестки. Обе любят Сергея, обе хотят о нем заботиться, и каждая видит свое участие в его жизни по-своему. Они воюют до тех пор, пока в семье не случится драма…

Первые кадры картины были отсняты в стильном и красивом месте – частном доме на окраине Киева. По сюжету, именно здесь влюбленные Сергей и Маша проводят свои счастливые дни. Уютный дом с фонтаном и садом, кресло-качалка на террасе, картины и красивые вещицы – все это добавило красок эстетике фильма.

В главных ролях: Дарья Плахтий, Тарас Цымбалюк, Петр Рыков, Анастасия Бунина, Гордей Дзюбинский, Сергей Дзялик, Дарья Егоркина, Елизавета Зайцева, Алексей Нагрудный, Светлана Зельбет, Инна Мирошниченко и другие.

Режиссер-постановщик – Ирина Громозда. Оператор-постановщик – Сергей Граблев. Продюсеры – Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Виктор Мирский, Елена Малкова, Екатерина Швец.

Напомним,