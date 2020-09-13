Любовь матери: канал Украина приступил к съемкам новой мелодрамы
Компания FILM.UA Group и канал Украина разбили тарелку нового проекта – приступили к съемкам четырехсерийной мелодрамы "Любовь матери".
О новом проекте рассказывает режиссер Ирина Громозда:
У нас – очень страстная, эмоционально напряженная история. Будут и яркие чувства, и сильные переживания, и слезы. Никаких полутонов, краски этого фильма – сочные, контрастные. Ну и сама история никого не оставит равнодушным: в центре отношения двух женщин, свекрови и невестки. Обе любят Сергея, обе хотят о нем заботиться, и каждая видит свое участие в его жизни по-своему. Они воюют до тех пор, пока в семье не случится драма…
В главных ролях: Дарья Плахтий, Тарас Цымбалюк, Петр Рыков, Анастасия Бунина, Гордей Дзюбинский, Сергей Дзялик, Дарья Егоркина, Елизавета Зайцева, Алексей Нагрудный, Светлана Зельбет, Инна Мирошниченко и другие.
Режиссер-постановщик – Ирина Громозда. Оператор-постановщик – Сергей Граблев. Продюсеры – Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Виктор Мирский, Елена Малкова, Екатерина Швец.
Напомним,