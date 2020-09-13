Наречена для тата 3 сезон: еще одна пара проекта скоро сыграет свадьбу

На СТБ завершился третий сезон романтического реалити "Наречена для тата", в котором одинокие отцы ищут спутницу жизни.

Финал проекта стал счастливым сразу для нескольких пар, одна из которых – Роман Шульга и Юлия Гиря. Отношения влюбленных развиваются стремительно – после выхода пост-шоу в эфир они сообщили, что в скором времени станут семьей!

Юлия призналась, что после проекта они с сыном переехали в Чернигов, где живет ее избранник. За все время отношений Роман каждый день ее приятно удивляет.

Рома – прекрасный мужчина. Я не перестаю удивляться тому, насколько он крутой папа! – рассказала женщина. – Он относится к моему сыну точно так же, как и к своему. Мальчишки подружились, и сейчас у нас прекрасная семья. Я очень счастлива!

Также Юлия призналась, когда же они с Романом официально оформят свои отношения:

Мы вместе уже больше года. Но как такового предложения руки и сердца не было. Мы просто оба решили, что хотим создать семью. Поэтому, скорее всего, весной сыграем свадьбу.

Роман Шульга и Юлия Гиря / пресс-служба канала СТБ

Напомним, Юлия Гиря и Роман Шульга познакомились в проекте «Наречена для тата». С самого начала между ними возникла симпатия, однако женщине не удалось сразу наладить контакт с сыном своего избранника – Никитой. Но теперь все сложности, которые возникли на первоначальном этапе в общении с ним, давно преодолены.

Юлия и Роман стали третьей парой, которая после проекта не только сумела сохранить отношения, но и вывела их на новый уровень. В первом сезоне «Наречена для тата» любовь нашли Юрий Шпилька и Татьяна Сирица. После проекта девушка переехала из Черкасс в село Майдановку, пара сыграла свадьбу, а позже Таня родила первенца, которого супруги назвали Артуром. В августе этого года свадьбу сыграла пара со второго сезона – Григорий Липовецкий и Вита Гончаренко. Сейчас женщина готовится к переезду в Израиль, где живет ее любимый с двумя дочерьми.

Напомним,