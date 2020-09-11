Жена Алека Болдуина рассекретила имя их пятого новорожденного ребенка

8 августа для Алека Болдуина и его жены стал особенным днем.

Во вторник в семье Алека Болдуина случилось пополнение. В этот день жена 62-летнего знаменитого голливудского актера Хилария родила пятого ребенка.

Радостную новость Хилария объявила сама. На своей странице в Инстаграм она поделилась первым фото с малышом. У пары родился мальчик.

Звездные родители сначала не решались рассекречивать имя малыша, но спустя несколько дней все-таки раскрыли интригу.

Имя мальчика первой также рассекретила Хилария. Женщина призналась, что своего наследника они назвали Эдуард Пау Лукас.

Мы хотели бы познакомить вас с Эдуардо Пау Лукасом Болдуином. Родился 8 сентября 2020 года в 19:46. Он весил 3400 граммов, - пишет жена Алека в Инстаграм. - Его имя означает «богатый хранитель мира и света». Мы любим тебя, малыш Эду.

Сын Алека Болдуина / instagram.com/hilariabaldwin

В браке с Хиларией Алек воспитывает четверых детей: 6-летнюю дочь Кармен и троих сыновей – 4-летнего Рафаэля, 3-летнего Леонардо и 2-летнего Ромео. У актера также есть 24-летняя дочь Айрленд от предыдущего брака с актрисой Ким Бейсингер.

Напомним,