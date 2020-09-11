Жена Алека Болдуина рассекретила имя их пятого новорожденного ребенка
8 августа для Алека Болдуина и его жены стал особенным днем.
Радостную новость Хилария объявила сама. На своей странице в Инстаграм она поделилась первым фото с малышом. У пары родился мальчик.
Звездные родители сначала не решались рассекречивать имя малыша, но спустя несколько дней все-таки раскрыли интригу.
Имя мальчика первой также рассекретила Хилария. Женщина призналась, что своего наследника они назвали Эдуард Пау Лукас.
Мы хотели бы познакомить вас с Эдуардо Пау Лукасом Болдуином. Родился 8 сентября 2020 года в 19:46. Он весил 3400 граммов, - пишет жена Алека в Инстаграм. - Его имя означает «богатый хранитель мира и света». Мы любим тебя, малыш Эду.
Напомним,