Кохання на виживання-4: ТОП-5 причин посмотреть новый сезон реалити

11 сентября 2020 11:35 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: ТОП-5 причин посмотреть новый сезон реалити
Ведущий проекта «Кохання на виживання-4» Олег Кензов
пресс-служба Нового канала

Думаете, проект «Кохання на виживання» был полезным только парам-участникам? А вот и нет…

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Если у вас есть планы на вечер 15 сентября, быстренько все отменяйте. Лучше провести его с Новым каналом – там стартует реалити «Кохання на виживання-4»

Проект, в котором пары устраивают тест-драйв своим чувствам в экстремальных условиях. И, да, есть минимум пять причин, чтобы все его увидели. 

№ 1 – посмотреть на себя со стороны

Будем откровенны – никто не идеален в отношениях. Здесь как у классика «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Изматывающая ревность, патологическое недоверие, желание привязать партнера и стать для него всем миром – в реалити нет одинаковых пар. Зрители смогут посмотреть на себя со стороны и сделать выводы о себе и своих отношениях. 

№ 2 – узнать больше о Перу 

Догадывались ли вы, что эта далекая страна – родина картофеля? Что здесь местные до сих пор бегают к шаманам? Вряд ли. Реалити «Кохання на виживання» – отличный повод закрыть пробелы в географии и истории Латинской Америки. В каждом испытании, которое придумывали парам, команда пыталась показать традиции и быт перуанцев. 

Кохання на виживання-4: ТОП-5 причин посмотреть новый сезон реалити / пресс-служба Нового канала

№ 3 – насладиться нереальными видами

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Не зря команда реалити пять долгих месяцев провела вдали от родины, страдала горной болезнью и боролась с полчищами комаров в джунглях. Они побывали в трех разных регионах Перу, и покажут фантастическую красоту местной природы: высокие Анды и Мачу-Пикчу, засушливую пустыню и бурные волны океана, а также Амазонку, кишащую опасностями. 

№ 4 – красавчик-ведущий 

Строгий, справедливый и очень симпатичный ведущий реалити «Кохання на виживання» Олег Кензов способен разбить сердце не одной девушке. А еще он автор хита «По кайфу». Хотите увидеть артиста в амплуа человека с психологическим образованием – милости просим 15 сентября на Новый канал. 

№ 5 – смелые пары 

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Не все могут признаться, что в отношениях терпят фиаско и решиться поехать на край света, чтобы перестать жить в сомнениях. И ладно бы просто отправиться в путешествие. Но проходить испытания, где ты должен выбрасывать змей из корзины, носить крокодилов на спине и смотреть, как твою вторую половинку провоцируют на измену. Уже за это участники достойны огромного уважения и вашего зрительского внимания. 

Кохання на виживання-4: ТОП-5 причин посмотреть новый сезон реалити / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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