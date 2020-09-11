Кохання на виживання-4: ТОП-5 причин посмотреть новый сезон реалити
Думаете, проект «Кохання на виживання» был полезным только парам-участникам? А вот и нет…
Проект, в котором пары устраивают тест-драйв своим чувствам в экстремальных условиях. И, да, есть минимум пять причин, чтобы все его увидели.
№ 1 – посмотреть на себя со стороны
Будем откровенны – никто не идеален в отношениях. Здесь как у классика «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Изматывающая ревность, патологическое недоверие, желание привязать партнера и стать для него всем миром – в реалити нет одинаковых пар. Зрители смогут посмотреть на себя со стороны и сделать выводы о себе и своих отношениях.
№ 2 – узнать больше о Перу
Догадывались ли вы, что эта далекая страна – родина картофеля? Что здесь местные до сих пор бегают к шаманам? Вряд ли. Реалити «Кохання на виживання» – отличный повод закрыть пробелы в географии и истории Латинской Америки. В каждом испытании, которое придумывали парам, команда пыталась показать традиции и быт перуанцев.
№ 3 – насладиться нереальными видами
№ 4 – красавчик-ведущий
Строгий, справедливый и очень симпатичный ведущий реалити «Кохання на виживання» Олег Кензов способен разбить сердце не одной девушке. А еще он автор хита «По кайфу». Хотите увидеть артиста в амплуа человека с психологическим образованием – милости просим 15 сентября на Новый канал.