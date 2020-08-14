Кохання на виживання-4: стала известна дата премьеры нового сезона

Адская любовь: каким будет 4 сезон «Кохання на виживання»? Об этом — в нашем материале.

15 сентября Новый канал покажет первый эпизод реалити « Кохання на виживання ». Будет горячо в буквальном смысле. Ведь пары-участники отправятся в жаркую Латинскую Америку, чтобы проверить свои чувства и решить, есть ли у их отношений будущее

Любовь длиною в путешествие

В народе говорят, что поездки – отличный способ проверить чувства. Создатели «Кохання на виживання» знают об этом. Поэтому и отправили пары в совместное путешествие. Правда, с одним «но» – их чувства ждали сложные испытания. Некоторые из них оставили шрамы не только на сердцах влюбленных, но и на теле. Жесткие проверки открыли болевые точки, которые многие предпочитали не замечать.

Кохання на виживання 4 сезон: дата на Новом канале / пресс-служба

– Меня поражало, как некоторые пары держатся за отношения, – признается Олег Кензов. – Когда всем очевидно, что людям нужно разойтись, но они остаются вместе, потому что зависимы друг от друга. Они несчастны, но готовы дальше мучиться, страдать, ненавидеть... Поездка в Латинскую Америку и участие в проекте многим открыло глаза на их отношения.

Те, кто тащат партнеров в жизни, несли их на себе в прямом смысле под палящим солнцем в Перу. А кто мечтает привязать вторую половинку, делали это цепями. Испытания, как и условия съемок, были очень сложными. Поэтому команда «Кохання на виживання» между собой прозвала этот сезон «адским».

Экстремальные съемки

Поначалу разработчики планировали снимать реалити в Азии, как и предыдущие сезоны. Но страны, контрастнее чем Перу, так и не нашли. Тогда команда даже не догадывалась, что столкнется с критическими ситуациями, которые нужно будет решать прямо на площадке.

– Ни у пар, ни у съемочной группы не было времени на спокойную адаптацию к условиям страны, – рассказывает руководитель проекта Мария Белая. – Приходилось акклиматизироваться прямо во время работы. В городе Куско группа страдала от горной болезни. Ведь город расположен на высоте 3 399 метров над уровнем моря. Учащение пульса, повышение давления, одышку и другие симптомы горного недуга участники съемочного процесса «заедали» таблетками и продолжали работать.

Кохання на виживання 4 сезон: дата на Новом канале / пресс-служба

– В Икитосе у меня было сильнейшее отравление, – вспоминает Олег Кензов. – Я спросил у врача: «От чего это»? Он говорит: «Это Икитос, здесь тысяча способов убить тебя». Из тебя вынимают капельницу, тебя тошнит, но ты идешь в кадр. Потому что не можешь взять отсрочку на два дня, иначе подведешь всю команду.

Несмотря на все это Перу оставила приятные впечатления у команды. Страну покажут такой, какая она есть: с невероятной природой, экзотическим бытом местных жителей, яркими карнавалами, бедными трущобами и антисанитарией. В четвертом сезоне проекта будет все: много слез, разочарований, смелых поступков и предательства. Будут драки, любовь и ненависть. Впрочем, в психологическом реалити иначе быть не может.

Премьера «Кохання на виживання» – 15 сентября в 19:00 на Новом канале и на tv.ua.