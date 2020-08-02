Сериалы 2020: что покажет канал 2+2 осенью

2 августа 2020 21:36 Александр Кива
Сериалы 2020: что покажет канал 2+2 осенью
Сериалы 2020: что покажет канал 2+2 осенью

Также стала известна дата премьеры второго сезона сериала Звонарь!

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В августе телеканалу 2+2 исполняется 10 лет! К своему дню рождения вещатель готовит юбилейный осенний телесезон с яркими премьерами, незабываемыми впечатлениями и невероятными открытиями, которые не оставят зрителей равнодушными.

«Недавно 2+2 был нишевым телеканалом и принадлежал к когорте каналов второго эшелона, но сегодня мы вплотную приблизились к шестерке больших вещателей и с уверенностью констатируем, что контент, который мы предлагаем, интересен широкой аудитории. У нас амбициозные цели и стремление достичь еще более впечатляющих результатов», –  комментирует Сергей Кизима, генеральный продюсер телеканала 2+2.

17 августа состоится первая сериальная премьера детективной истории «Звонарь-2» про непростую жизнь оперативника Антона Звонцова, который мастерски совмещает работу в правоохранительных органах с решением частных заданий. В новом сезоне на главного героя откроют настоящую охоту – опасные враги, которые хотят отомстить оперативнику, еще более запутанные дела и новые руководитель отдела, который с каждым днем вызывает у Звонцова много подозрений.

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С 18 августа на телеканале 2+2 начнут выходить премьерные выпуски программы «Затерянный мир», в которых ведущие Максим Сухенко и Геннадий Попенко расскажут про самые дерзкие ограбления столетия, невероятные истории побегов, тайны вселенной и катаклизмы, которые заставили человечество вздрогнуть. 

Для поклонников детективного жанра канал 2+2 продолжит показ культового американского сериала «Кости» про взаимоотношения и общие расследования специального агента ФБР Сили Бута и судового антрополога, доктора Темперанс Бреннан.

В новом сезоне зрителей канала 2+2 ждет обновленная информационная программа «Спецкор» с постоянными ведущими Александром Моторным и Русланом Ярмолюком, а также больше разнообразных спецпроектов от ведущей Катерины Нестеренко и журналистов информационно-развлекательного проекта «Джедаи».

В сентябре 10-й юбилейный телесезон канала 2+2 продолжит ряд ярких премьер остросюжетных сериалов собственного производства – «Булатов», продолжение детективной истории «Братья по крови-2», а также экшн-сериал «Ангелы».

Облако тегов

сериалы 2+2 Ментовские войны. Харьков-2 Ангелы Булатов Братья по крови-2 Звонарь-2

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