Сериалы 2020: что покажет канал 2+2 осенью
Также стала известна дата премьеры второго сезона сериала Звонарь!
«Недавно 2+2 был нишевым телеканалом и принадлежал к когорте каналов второго эшелона, но сегодня мы вплотную приблизились к шестерке больших вещателей и с уверенностью констатируем, что контент, который мы предлагаем, интересен широкой аудитории. У нас амбициозные цели и стремление достичь еще более впечатляющих результатов», – комментирует Сергей Кизима, генеральный продюсер телеканала 2+2.
17 августа состоится первая сериальная премьера детективной истории «Звонарь-2» про непростую жизнь оперативника Антона Звонцова, который мастерски совмещает работу в правоохранительных органах с решением частных заданий. В новом сезоне на главного героя откроют настоящую охоту – опасные враги, которые хотят отомстить оперативнику, еще более запутанные дела и новые руководитель отдела, который с каждым днем вызывает у Звонцова много подозрений.
Для поклонников детективного жанра канал 2+2 продолжит показ культового американского сериала «Кости» про взаимоотношения и общие расследования специального агента ФБР Сили Бута и судового антрополога, доктора Темперанс Бреннан.
В новом сезоне зрителей канала 2+2 ждет обновленная информационная программа «Спецкор» с постоянными ведущими Александром Моторным и Русланом Ярмолюком, а также больше разнообразных спецпроектов от ведущей Катерины Нестеренко и журналистов информационно-развлекательного проекта «Джедаи».
В сентябре 10-й юбилейный телесезон канала 2+2 продолжит ряд ярких премьер остросюжетных сериалов собственного производства – «Булатов», продолжение детективной истории «Братья по крови-2», а также экшн-сериал «Ангелы».