Звонарь: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 01.02.2022)

3 февраля 2022 11:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Звонарь: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 01.02.2022)
Звонарь: смотреть 18 серию онлайн

1 февраля на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 18 серию детективного сериала «Звонарь». 18 серию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

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В лесу нашли труп мужчины с завязанными руками и сломанной шеей. В кармане его пальто следователи нашли водительское удостоверение. Убитый - Илья Задоренко, 1978 года рождения. Федор подозревает в убийстве Веню Шварцнеггера, в которого Задоренко стрелял из пистолета в баре. Младший сотрудник Саша говорит, что неоднократно видел Веню в фитнес-клубе, куда и сам ходит заниматься. Ему поручают провести допрос первого подозреваемого. Тем временем покушение на убийство получает и Зворнарь.

18 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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