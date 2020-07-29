18-летний олигарх: студия Квартал 95 завершил съемки комедийной мелодрамы для канала Украина

29 июля 2020 12:35 Юлия Крутиева
18-летний олигарх: студия Квартал 95 завершил съемки комедийной мелодрамы для канала Украина
Сериал 18-летний олигарх
Пресс-служба Квартал 95

На днях в Киеве завершились съемки 4-серийной комедийной мелодрамы от студии Квартал 95 – 18-летний олигарх. Это первый из четырех телефильмов, которые Студия снимает для канала Украина в 2020 году.

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Главные роли в проекте «18-летний олигарх» исполнили Иван Оганесян, Ирина Гришак и Лилия Ребрик. Подробностями съемок поделился режиссер проекта Андрей Силкин («Семья на год»).

Для меня, как и для многих членов съемочной группы, этот проект стал первым после четырех месяцев затишья на карантине, поэтому сил и желания работать, наверное, было в два раза больше, чем раньше, – говорит режиссер. – Также хочу отметить сложившийся актерский ансамбль на проекте. Мы многих актеров рассматривали на эти роли, и я рад, что мы остановились именно на этих кандидатурах. Честно говоря, даже не верится, что съемки уже закончены, но для меня финал будет, когда я увижу смонтированный вариант нашего детища. Надеюсь, он найдет отклик у зрителей.

Сериал 18-летний олигарх / Пресс-служба Квартал 95

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Отметим, в центре сюжета «18-летнего олигарха» – жизнь 45-летнего олигарха, которая рушится в одночасье, когда он узнает об измене жены и серьёзных проблемах со здоровьем. Главный герой решает передать свою компанию, а заодно и имущество, внебрачной 18-летней дочке. Правда, бизнесмена ожидают «небольшие» загвоздки – со своей дочерью он до сих пор не знаком, и живет она в глухом селе. Так что, у главного героя есть всего месяц, чтобы найти общий язык с дочкой и сохранить компанию, которую уже хотят присвоить его же бизнес-партнёры.

Сериал 18-летний олигарх / Пресс-служба Квартал 95

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В некоторых эпизодических ролях этого сериала зрители увидят и актеров студии «Квартал 95», причем в очень необычных для себя амплуа. Кто именно дебютировал в необычном для себя жанре мелодрамы, узнаем уже скоро. Премьера сериала «18-летний олигарх» состоится в новом осеннем телевизионном сезоне канала «Украина».

Кстати, съемочная группа этого проекта не собирается уходить в длительный отпуск – в августе запланирован старт съемок второго сериала от студии «Квартал 95» для канала «Украина».

Напомним,

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