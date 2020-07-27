Канал СТБ начал съемки 10 сезона кулинарного проекта МастерШеф
Недавно стартовали съемки 10 сезона легендарного кулинарного проекта МастерШеф, премьера которого состоится уже этой осенью на СТБ. В новом сезоне судьями по-прежнему будут Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский
Для меня в работе с аматорами все по-новому, я думала, что будет проще, – отмечает Ольга Мартыновская. – Факторов, по которым ты судишь, намного больше, чем просто кулинарные знания. Я стараюсь увидеть и почувствовать потенциал, талант, насколько участник действительно хочет и мечтает стать умелым шефом. Огонь в глазах, конечно, играет важную роль. В некоторых участниках я даже узнаю себя.
По итогам кастинга останется двадцатка лучших кулинаров, которой предстоит пройти более пятидесяти индивидуальных и командных конкурсов, чтобы сразиться за главный приз и заветное звание «МастерШеф».
Напомним,