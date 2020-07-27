Канал СТБ начал съемки 10 сезона кулинарного проекта МастерШеф

27 июля 2020 12:50 Юлия Крутиева
Канал СТБ начал съемки 10 сезона кулинарного проекта МастерШеф

Недавно стартовали съемки 10 сезона легендарного кулинарного проекта МастерШеф, премьера которого состоится уже этой осенью на СТБ. В новом сезоне судьями по-прежнему будут Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский

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Десять лет «МастерШеф» учит украинцев культуре приготовления пищи и расширяет гастрономические границы. И осенью зрители увидят новый сезон, в котором сразятся кулинары-аматоры. Традиционно из сотен претендентов судейская тройка отберет двадцатку лучших. Ольга Мартыновская будет судить аматоров впервые.

Для меня в работе с аматорами все по-новому, я думала, что будет проще, – отмечает Ольга Мартыновская. – Факторов, по которым ты судишь, намного больше, чем просто кулинарные знания. Я стараюсь увидеть и почувствовать потенциал, талант, насколько участник действительно хочет и мечтает стать умелым шефом. Огонь в глазах, конечно, играет важную роль. В некоторых участниках я даже узнаю себя.

По итогам кастинга останется двадцатка лучших кулинаров, которой предстоит пройти более пятидесяти индивидуальных и командных конкурсов, чтобы сразиться за главный приз и заветное звание «МастерШеф».

Напомним,

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