Ревизор-11: что нашла Юлия Панкова в номере 5-звездочного отеля Днепра

27 июля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Ревизор-11: что нашла Юлия Панкова в номере 5-звездочного отеля Днепра
Ревизор-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 27.07.2020)
пресс-служба Нового канала

Оказывается, стоимость номера в гостинице ничего не гарантирует. В этом убедилась ведущая проекта Ревизор (Новый канал) Юлия Панкова.

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Если зайти на сайт 5-звездочного «Гранд Отеля «Украина», что в Днепре, то можно найти множество гневных отзывов. Посетители пишут, что в номере за 2500 гривен постельное белье – с дырками, грязные матрасы, пыль на столе и плесень в душевой кабине. Ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова решила проверить, действительно ли работники так запустили отель.

Шесть лет назад заведение не получило награду «Ревизора», – говорит ведущая. – Ведь обслуживание не соответствовало стандартам 5-звездочного отеля.

Ревизор-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 27.07.2020) / пресс-служба Нового канала
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На этот раз персонал старался выполнить пожелания Панковой. Девушка заказала гамбургер и колу без льда. Доставили фаст-фуда, как и обещали, – за 15 минут. С этой задачей работники справились, а вот стали ли тщательнее следить за чистотой в номерах?

Желтые застарелые пятна на матрасе и много пыли на поверхностях, - рассказывает ведущая. - В номере, который я ревизовала, была плесень в душе, а унитаз протекал. Подушка сбита в комочки, а на простыне волос.

Ревизор-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 27.07.2020) / пресс-служба Нового канала
Похоже, что за шесть лет сервис здесь не улучшился.

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Во время ревизии Юлия Панкова сделала еще одну провокацию для персонала. Ведущая Нового канала решила проверить их знания по географии, внимательность и сообразительность. Прошли ли работники проверку, узнаете в выпуске выпуске «Ревизора» от 27 июля. А еще увидите, получил ли «Гранд Отель «Украина» в Днепре желанную табличку «Ревизора».

Ревизор-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 27.07.2020) / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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