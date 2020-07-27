Ревизор-11: что нашла Юлия Панкова в номере 5-звездочного отеля Днепра
27 июля 2020 14:00
Ревизор-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 27.07.2020)
пресс-служба Нового канала
Оказывается, стоимость номера в гостинице ничего не гарантирует. В этом убедилась ведущая проекта Ревизор (Новый канал) Юлия Панкова.
«Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова решила проверить, действительно ли работники так запустили отель.Похоже, что за шесть лет сервис здесь не улучшился.Напомним,
Шесть лет назад заведение не получило награду «Ревизора», – говорит ведущая. – Ведь обслуживание не соответствовало стандартам 5-звездочного отеля.
Ревизор-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 27.07.2020) / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеНастя вылетела, головой выбив стекло: Потап рассказал о страшном ДТП с Каменских, где погибло много людейНа этот раз персонал старался выполнить пожелания Панковой. Девушка заказала гамбургер и колу без льда. Доставили фаст-фуда, как и обещали, – за 15 минут. С этой задачей работники справились, а вот стали ли тщательнее следить за чистотой в номерах?
Желтые застарелые пятна на матрасе и много пыли на поверхностях, - рассказывает ведущая. - В номере, который я ревизовала, была плесень в душе, а унитаз протекал. Подушка сбита в комочки, а на простыне волос.
Ревизор-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 27.07.2020) / пресс-служба Нового канала
Ревизор-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 27.07.2020) / пресс-служба Нового канала