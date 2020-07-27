Ревизор-11: что нашла Юлия Панкова в номере 5-звездочного отеля Днепра

Оказывается, стоимость номера в гостинице ничего не гарантирует. В этом убедилась ведущая проекта Ревизор (Новый канал) Юлия Панкова.

Если зайти на сайт 5-звездочного «Гранд Отеля «Украина», что в Днепре, то можно найти множество гневных отзывов. Посетители пишут, что в номере за 2500 гривен постельное белье – с дырками, грязные матрасы, пыль на столе и плесень в душевой кабине. Ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова решила проверить, действительно ли работники так запустили отель.

Шесть лет назад заведение не получило награду «Ревизора», – говорит ведущая. – Ведь обслуживание не соответствовало стандартам 5-звездочного отеля.

Ревизор-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 27.07.2020) / пресс-служба Нового канала

На этот раз персонал старался выполнить пожелания Панковой. Девушка заказала гамбургер и колу без льда. Доставили фаст-фуда, как и обещали, – за 15 минут. С этой задачей работники справились, а вот стали ли тщательнее следить за чистотой в номерах?

Желтые застарелые пятна на матрасе и много пыли на поверхностях, - рассказывает ведущая. - В номере, который я ревизовала, была плесень в душе, а унитаз протекал. Подушка сбита в комочки, а на простыне волос.

Ревизор-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 27.07.2020) / пресс-служба Нового канала

Похоже, что за шесть лет сервис здесь не улучшился.

Во время ревизии Юлия Панкова сделала еще одну провокацию для персонала. Ведущая Нового канала решила проверить их знания по географии, внимательность и сообразительность. Прошли ли работники проверку, узнаете в выпуске выпуске «Ревизора» от 27 июля. А еще увидите, получил ли «Гранд Отель «Украина» в Днепре желанную табличку «Ревизора».

Ревизор-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 27.07.2020) / пресс-служба Нового канала

Напомним,