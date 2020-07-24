Звезда сериала Папины дочки Михаил Казаков перенес еще одну сложную операцию: Боли очень сильные
В начале июля Михаил Казаков шокировал поклонников новостью о своем здоровье.
Во время съемок пейзажей родной Твери 32-летний актер упал с высоты пятого этажа и серьезно повредил обе ноги. Впереди Казакова ждет полгода реабилитации.
Несколько дней назад парню провели сложную операцию, которая длилась более шести часов. Ему наложили 60 швов, вставив в ноги пластины.
Теперь на моем теле стало на 60 стежков больше. Операция состоялась несколько дней назад, все прошло успешно, - успокаивает поклонников Казаков в интервью «СтарХиту». - Мне в ноги вставили пластины, теперь вот восстанавливаюсь. У меня нет выбора - надо побыстрее выздоравливать, ведь у меня семья, двое детей. Боли очень сильные - врагу не пожелаешь, но терплю, что поделать.
Они рады, что я так быстро поправляюсь. О произошедшем вспоминать не хочу. Родные до сих пор в шоке от того, что случилось. Недавно ко мне смог вырваться Кирилл Емельянов – навестил, - делится актер. - Звонят и другие актеры из сериала «Кадетство». Одними из первых связались Лиза Арзамасова, Борис Грачевский, за что им очень благодарен. А всем, кто за меня беспокоится, скажу так: все хорошо, прихожу в себя.
Напомним,