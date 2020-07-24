Звезда сериала Папины дочки Михаил Казаков перенес еще одну сложную операцию: Боли очень сильные

24 июля 2020 14:45 Юлия Крутиева
Звезда сериала Папины дочки Михаил Казаков перенес еще одну сложную операцию: Боли очень сильные
Звезда сериала Папины дочки Михаил Казаков
кадр из сериала

В начале июля Михаил Казаков шокировал поклонников новостью о своем здоровье.

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На своей странице в Инстаграм звезда популярного сериала «Папины дочки» опубликовал пост, в котором сообщил подписчикам, что попал в реанимацию. С Михаилом Казаковым произошла действительно страшная трагедия.

Во время съемок пейзажей родной Твери 32-летний актер упал с высоты пятого этажа и серьезно повредил обе ноги. Впереди Казакова ждет полгода реабилитации.

Михаил Казаков в больнице / instagram.com/kazakovfly

Несколько дней назад парню провели сложную операцию, которая длилась более шести часов. Ему наложили 60 швов, вставив в ноги пластины.

Теперь на моем теле стало на 60 стежков больше. Операция состоялась несколько дней назад, все прошло успешно, - успокаивает поклонников Казаков в интервью «СтарХиту». - Мне в ноги вставили пластины, теперь вот восстанавливаюсь. У меня нет выбора - надо побыстрее выздоравливать, ведь у меня семья, двое детей. Боли очень сильные - врагу не пожелаешь, но терплю, что поделать.

Звезда сериала Папины дочки перенес еще одну сложную операцию / instagram.com/kazakovfly

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По словам Казакова, врачи делают позитивные прогнозы. Звезда быстро идет на поправку и с большим нетерпением ждет своего возвращения на съемочные площадки.

Они рады, что я так быстро поправляюсь. О произошедшем вспоминать не хочу. Родные до сих пор в шоке от того, что случилось. Недавно ко мне смог вырваться Кирилл Емельянов – навестил, - делится актер. - Звонят и другие актеры из сериала «Кадетство». Одними из первых связались Лиза Арзамасова, Борис Грачевский, за что им очень благодарен. А всем, кто за меня беспокоится, скажу так: все хорошо, прихожу в себя.

Напомним, 

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