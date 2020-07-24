Виктор Павлик спел в дуэте со своей молодой женой - видео

24 июля 2020 13:20 Юлия Крутиева
Виктор Павлик спел в дуэте со своей молодой женой - видео
Виктор Павлик с женой Екатериной Репяховой
instagram.com/repyahovakate

Украинский исполнитель Виктор Павлик решил порадовать своих поклонников новым дуэтом.

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Будучи на карантине, певец Виктор Павлик часто исполнял песни в дуэте с другими артистами. Всего более 30 джемов. Однако тогда это были профессиональные певцы.

Сейчас же Виктор Франкович опубликовал в Сети исполнение украинской народной песни "Сильний вітер" в паре со своей молодой супругой Екатериной Репяховой. Композиция в исполнении пары звучит очень хорошо.

Виктор Павлик с женой Екатериной Репяховой / instagram.com/repyahovakate

В комментариях один из знакомых Виктора Павлика отметил, что Катя поет более душевно и убедительней. На что артист ответил:

Я намагався просто, як сказати, підспівувати Каті... просто тримати канту ... сам би по-інакшому заспівав... трохи.

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Поклонники Народного артиста Украины назвали это исполнение очень душевным, а дуэт – смелым решением. И отметили, что с удовольствием еще бы послушали песни в исполнении супружеской пары.

Напомним, 

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личная жизнь звезд музыка социальные сети Виктор Павлик украинская музыка новости песни Екатерина Репяхова

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