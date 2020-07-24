Виктор Павлик спел в дуэте со своей молодой женой - видео
Украинский исполнитель Виктор Павлик решил порадовать своих поклонников новым дуэтом.
Сейчас же Виктор Франкович опубликовал в Сети исполнение украинской народной песни "Сильний вітер" в паре со своей молодой супругой Екатериной Репяховой. Композиция в исполнении пары звучит очень хорошо.
В комментариях один из знакомых Виктора Павлика отметил, что Катя поет более душевно и убедительней. На что артист ответил:
Я намагався просто, як сказати, підспівувати Каті... просто тримати канту ... сам би по-інакшому заспівав... трохи.
Напомним,