22-летняя дочь Умы Турман встречается с отцом ребенка Сиенны Миллер – СМИ
Одна из дочерей Умы Турман удивила публику неожиданными переменами в личной жизни.
Но сейчас публика обсуждает не новые роли Майи, а ее личную жизнь. Дело в том, что на днях папарацци удалось застать девушку в компании британского актера Тома Старриджа.
В тот момент молодые люди были на прогулке в престижном районе Хэмптонс недалеко от Нью-Йорка. Они возвращались с берега после водных процедур и явно наслаждались обществом друг друга, и вели себя как влюбленные.
Где состоялась самая первая встреча Тома и Майи журналистам узнать не удалось. Если о личной жизни актера известно хоть что-то, то дочь Умы Турман предпочитает держать все сокровенное за семью замками.
Напомним,