22-летняя дочь Умы Турман встречается с отцом ребенка Сиенны Миллер – СМИ

Одна из дочерей Умы Турман удивила публику неожиданными переменами в личной жизни.

Речь идет о старшей наследнице Умы Турман Майе Хоук. 22-летняя девушка пошла по стопам мамы и уже успела сняться в нескольких рейтинговых картинах, среди которых «Очень странные дела» и «Однажды в… Голливуде».

Но сейчас публика обсуждает не новые роли Майи, а ее личную жизнь. Дело в том, что на днях папарацци удалось застать девушку в компании британского актера Тома Старриджа.

Том Старридж / социальная сеть Twitter

В тот момент молодые люди были на прогулке в престижном районе Хэмптонс недалеко от Нью-Йорка. Они возвращались с берега после водных процедур и явно наслаждались обществом друг друга, и вели себя как влюбленные.

Особенного резонанса этой истории добавляют несколько фактов. Во-первых, Том старше Майи на 12 лет. Во-вторых, у мужчины есть 8-летняя дочь от отношений с актрисой и моделью Сиенной Миллер.

Где состоялась самая первая встреча Тома и Майи журналистам узнать не удалось. Если о личной жизни актера известно хоть что-то, то дочь Умы Турман предпочитает держать все сокровенное за семью замками.

Майя Хоук / instagram.com/maya_hawke

Напомним,