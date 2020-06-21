Ума Турман: Становиться старше – это здорово

21 июня 2020 14:30 Александр Кива
Ума Турман: Становиться старше – это здорово
Актриса Ума Турман

17 июня в Харькове вышел свежий номер газеты «Телевизор», на обложке — актриса Ума Турман.

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Она добилась международной известности в 1994 году, сыграв одну из главных ролей в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино, за которую была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. После этого Турман снялась в двух частях кровавой драмы «Убить Билла», закрепив за собой звание главной музы Тарантино.

Полную версию материала читайте в газете«Телевизор» №23-25, 2020 от 17 июня в продаже!

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