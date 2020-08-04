Просмотр телевизора повышает риск смертельного заболевания - британские ученые

4 августа 2020 15:30 Антонина Старовойт
Просмотр телевизора повышает риск смертельного заболевания - британские ученые
Просмотр телевизора повышает риск этого заболевания - британские ученые
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По мнению врачей, регулярный просмотр телевизора способен чаще приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям.

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Исследования проблем здоровья Biobank пришли к выводу, что продолжительный просмотр телевизора повышает риск смерти от инсульта либо сердечного приступа. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам ученых, одной из наиболее распространенных проблем является то, что люди часто совмещают просмотр телевизора с выбрасыванием пищи. Кроме этого, чем больше времени вы проводите у экрана, тем меньге его уделяется физическим нагрузкам. Также важным фактором появления проблем со здоровьем является и синий экран вашего телевизора. Он всерьез может привести к проблемам со сном. 

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По предварительным сообщениям издания, исследования выявили, что уменьшение просмотра телевизора до двух часов в день может предотвратить 8% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, а также более 5% по другим причинам. 

Напомним, 

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