Просмотр телевизора повышает риск смертельного заболевания - британские ученые
По мнению врачей, регулярный просмотр телевизора способен чаще приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям.
По словам ученых, одной из наиболее распространенных проблем является то, что люди часто совмещают просмотр телевизора с выбрасыванием пищи. Кроме этого, чем больше времени вы проводите у экрана, тем меньге его уделяется физическим нагрузкам. Также важным фактором появления проблем со здоровьем является и синий экран вашего телевизора. Он всерьез может привести к проблемам со сном.
Напомним,