На известную украинскую телеведущую совершено зверское нападение в поезде: Избивал и пытался изнасиловать

31 июля в поезде Мариуполь ‒ Киев с украинской телеведущей Анастасией Луговой случилось ужасное событие. Ее сильно избили и пытались изнасиловать на глазах у сына.

В соцсетях девушка опубликовала видео, на котором рассказала о случившемся. По ее словам, ночью в их с сыном купе ворвался мужчина в одних трусах и стал избивать ее. Луговая начала кричать, от ее крика проснулся сын. Мужчина попытался ударить и ребенка, однако Настя смогла остановить злоумышленника, сказав, что выполнит любую его просьбу.

Телеведущая Анастасия Луговая / социальная сеть Instagram

Чоловік перестав агресувати, зняв труси і почав до мене приставати. Я попросила, щоб трішки зачекав, адже син ще не спить і це все бачить.

Ввесь час допоки я заспокоювала сина, голий чоловік з ерекцією гладив мені ноги і цілував їх, на мої пручання говорив «Будь умничкой, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь»,

‒ рассказывает знаменитость.

Далее женщина попросила его выйти, чтобы ребенок ничего не увидел, пошла со злоумышленником в его купе, откуда сбежала. В итоге она спряталась в соседнем вагоне, а мужчину задержала полиция по приезду в Киев.

В столице суд арестовал подонка на два месяца без права выйти под залог, а также гарантировал полное и всестороннее разбирательство по этому делу. Как оказалось, мужчина уже был трижды судим: за угон автомобиля, хулиганство и кражу.

Злоумышленник, который напал на Анастасию Луговую / социальная сеть Instagram

Несколько часов назад Луговая рассказала о своем самочувствие и показала результат избиения:

Доброе утро! Сегодня я уже такая. Не могу привыкнуть к девушке в зеркале. Проснулась в 6 утра от боли. Если вчера хоть немного могла «мугыкать» и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука. В периоды паники, меня интересует вопрос «за что?» и становиться жалко себя. Но не из-за жалости я решила это пустить в массы! Я уверенна, что у напавшего я была не первой жертвой. Но моим не молчанием следующих жертв у него не будет.

Напомним,