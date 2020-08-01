Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном отправились на отдых в Турцию: счастливые

1 августа 2020 16:00 Катерина Даниленко
Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном отправились на отдых в Турцию: счастливые
Катя Осадчая и Юрий Горбунов
социальная сеть Instagram

Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов впервые за полгода вырвались за границу на отдых.

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Телеведущие отправились на Средиземное море в Анталию, где расположились в пятизвездочном отеле. Вместе с Катей и Юрием поехал и их сын Иван.

Телеведущая Катя Осадчая / социальная сеть Instagram

Райский отдых знаменитости продемонстрировали в своих Instagram. Пара наслаждалась теплым солнцем на пляже и купалась в прозрачной воде на фоне красивых гор.

Когда вместо полноценного отпуска есть всего несколько дней, надо эти дни провести в красивых местах,
‒ написал Горбунов под фото.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / социальная сеть Instagram

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Для 3-летнего сына счастливые родители специально обустроили игровую комнату в отеле, чтобы мальчик, соблюдая меры безопасности, мог играться, а мама с папой могли отдохнуть.

На отдыхе с ребенком родители главные аниматоры. Копать, строить, лепить, рисовать, но за что люблю Турцию: здесь дети ‒ главные отдыхающие, и родителям существенно легче. Ивану обустроили собственную игровую зону в помещении, подобрали игрушки по возрасту,
‒ сообщила ведущая.

Напомним,

Телеведущая Катя Осадчая с сыном Иваном / социальная сеть Instagram
 

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