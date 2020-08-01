Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном отправились на отдых в Турцию: счастливые
1 августа 2020 16:00
Катя Осадчая и Юрий Горбунов
социальная сеть Instagram
Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов впервые за полгода вырвались за границу на отдых.
Катей и Юрием поехал и их сын Иван.
Телеведущая Катя Осадчая / социальная сеть Instagram
Райский отдых знаменитости продемонстрировали в своих Instagram. Пара наслаждалась теплым солнцем на пляже и купалась в прозрачной воде на фоне красивых гор.
Когда вместо полноценного отпуска есть всего несколько дней, надо эти дни провести в красивых местах,‒ написал Горбунов под фото.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / социальная сеть Instagram
На отдыхе с ребенком родители главные аниматоры. Копать, строить, лепить, рисовать, но за что люблю Турцию: здесь дети ‒ главные отдыхающие, и родителям существенно легче. Ивану обустроили собственную игровую зону в помещении, подобрали игрушки по возрасту,‒ сообщила ведущая.
Напомним,
- звезда Playboy Кэти Прайс сломала две ноги на отдыхе в Турции.
- Анита Луценко поделилась кадром, где она в обнимку с экс-"Холостяком" на отдыхе в Турции.
Телеведущая Катя Осадчая с сыном Иваном / социальная сеть Instagram