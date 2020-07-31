Танці з зірками-2020: участник группы MOZGI подтвердил свое участие в новом сезоне шоу

31 июля 2020 12:16 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: участник группы MOZGI подтвердил свое участие в новом сезоне шоу
Позитив
пресс-служба канала 1+1

Сегодня стало известно, что артист и саундпродюсер, участник групп «MOZGI» и «Время и Стекло» - Позитив принял вызов #танціззіркамиchallengе от рэп-исполнительницы Alyona Alyona.

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Певец опубликовал на странице в Instagram видео, где сообщает о своем участии в шоу. На видео Позитив появляется на трех локациях: в собственном автомобиле, квартире и студии, где он постоянно слышит саундтрек проекта «Танці з зірками».

В конце на экране телефона артист видит видео, где Alyona Alyona обращается к нему со словами: «Позитив, давай без негатива - ты следующий!». В финальном кадре своего видео Позитив уже в сценическом костюме сообщает, что принимает вызов от Alyona Alyona и передает его фронтмену группы «БЕZ СОБМЕЖЕНЬ» Сергею Танчинцю.

На самом деле, всю жизнь танцы даются мне сложно. И я верю, что шоу сблизит меня с этим сложным и кропотливым искусством. А еще поможет преодолеть себя и свой страх быть на сцене без микрофона. Хочется показать себя с новой стороны, которую мало кто знает. И уже сейчас, на этапе подготовки, чем лучше начинает получаться, тем больше этот процесс меня затягивает. Каждому артисту нужно идти вперед и развивать различные грани себя - и это будет новый крафт, которым я надеюсь овладеть в шоу. Жду этих новых эмоций!
 – прокомментировал Позитив свое участие в шоу.

Интересно, что сегодня украинский дизайнер Андре Тан на своей странице в Instagram сообщил, что не принимает #танціззіркамиchallenge, который ему передал Дмитрий Танкович. Видео-ответ дизайнер записал на одной из итальянских фабрик тканей, где он подбирает ткани для новой коллекции.

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Вскоре станет известно, примет ли рок-певец Сергей Танчинец вызов в #танціззіркамиchallenge и присоединится ли на паркете к другим участникам. Сейчас уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис будут оценивать танцевальные способности звездных участников в новом сезоне шоу.

Звездными участниками четвертого обновленного сезона шоу «Танці з зірками» уже стали: Олег Винник, партнершей которого в шоу стала Алена Шоптенко; Надежда Мейхер, которая выйдет на паркет с Кириллом Васюком; Санта Димопулос, которая будет бороться за победу в шоу с партнером Максом Леоновым; Тарас Цымбалюк в паре с Яной Заец; Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко, Юлия Санина с Дмитрием Жуком; Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром; Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой, Alyona Alyona с Юрием Рудичем и Позитив.

Напомним,

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